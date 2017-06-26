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CHP bayramlaşma geleneğini bozmadı

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CHP bayramlaşma geleneğini bozmadı
CHP İl Örgütü’nün geleneksel bayramlaşması her bayram olduğu gibi İzmit İlçe binasının önünde yapıldı.

İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın ev sahipliği yaptığı bayramlaşma törenine katılım beklenenin altındaydı. 

CHP Kocaeli Milletvekilleri, Sefa Sirmen ile bazı eski il başkanlarının bayramlaşmaya katılmadıkları görüldü. CHP eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya ve aynı zamanda İzmit eski Belediye Başkanı da olan Erol Köse, eski il başkanları Cihat Altunyuva, Keramettin Gençtürk, Rıdvan Alkan, Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar,  az sayıda belediye meclis üyesi, İl Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile partililer, baklava ve kuruyemiş ikramlı bayramlaşmada hazır bulundu. DYP’nin eski İl başkanlarından Av.Hayrettin Çetinkaya’da CHP’nin bayramlaşmasına katıldı. 

Bayramlaşmaya katılan partililere teşekkür eden İzmit İlçe Başkanı Küçükkaya, Adalet Yürüyüşüyle ilgili konuştu: “Siz bakmayın sokakta adalet aranmaz diyenlere. Firavun karşısında Hz.Musa, müşrikler karşısında da Hz.Peygamber, sokakta yürümüştü. Tarihte, dini önderlerin yanısıra siyasal önderler Mao , Gandi’de adalet için yürümüştü. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M.Kemal Atatürk’te Anadolu’ya yürümüştü. Bu yürüyüş, adalet açlığına, ezilen yanında olma, haksızlıklara bir isyandır.” dedi. CHP İzmit İlçe Başkanı Küçükkaya, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı İstanbul’a kadar devam edecek Adalet Yürüyüşünün Eşme bölgesinde 20 bin kişilik kalabalıkla karşılayacaklarını söyledi. 

CHP İl Başkanı Sarıbay’da adalet yürüyüşüne bugün 3.kez katıldığını belirtti; “Bu yürüyüşe sade vatandaşlar da sahip çıkıyor. Bana her gün 100 vatandaşımız yürüyüşe katılmak istediğini söylüyor. Yürüyüş için ilanla duyuru yapacağım. Eşme’de 3-4 Temmuz’da yapacağımız karşılama bütün illerden daha görkemli olacak.” dedi. 

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