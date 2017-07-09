CHP bugün Maltepe’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 gün süren “Adalet Yürüyüşü”nü tamamladı.

Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’da Dragos-Maltepe arasındaki 4 kilometrelik yolu tek başına yürüyecek, saat 18.00’de Maltepe Sahili’nde çok büyük katılım beklenen Adalet Mitingi’nde konuşacak.

İZMİT’TEN HAREKET 12.00’DE

CHP Kocaeli Örgütü de bugün partilileri Maltepe mitingine götürmeye hazırlanıyor. CHP tarafından kiralanan 20 otobüs, bugün saat 12.00’de Perşembe Pazarı alanından Maltepe’ye hareket edecek. Talep fazla olursa, otobüs sayısı arttırılacak. Ayrıca ilçe örgütleri de Maltepe’ye otobüsler kaldıracaklar.

KILIÇDAROĞLU ALKIŞLATTI

CHP’nin Ankara’dan başlayan Adalet Yürüyüşü’nün en yüksek katılımlı, en coşkulu bölümü ilimiz sınırları içinde yaşandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun İstanbul sınırına girerken Kocaeli örgütü yöneticilerine teşekkür ettiği, İstanbul’dan gelen partililere, Kocaeli örgütünü alkışlattığı öğrenildi.