  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 22 °C

CHP bugün Maltepe’de

»
CHP bugün Maltepe’de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 gün süren “Adalet Yürüyüşü”nü tamamladı.

Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’da Dragos-Maltepe arasındaki 4 kilometrelik yolu tek başına yürüyecek, saat 18.00’de Maltepe Sahili’nde çok büyük katılım beklenen Adalet Mitingi’nde konuşacak.

İZMİT’TEN HAREKET 12.00’DE  

CHP Kocaeli Örgütü de bugün partilileri Maltepe mitingine götürmeye hazırlanıyor. CHP tarafından kiralanan 20 otobüs, bugün saat 12.00’de Perşembe Pazarı alanından Maltepe’ye hareket edecek. Talep fazla olursa, otobüs sayısı arttırılacak. Ayrıca ilçe örgütleri de Maltepe’ye otobüsler kaldıracaklar.

KILIÇDAROĞLU ALKIŞLATTI

CHP’nin Ankara’dan başlayan Adalet Yürüyüşü’nün en yüksek katılımlı, en coşkulu bölümü ilimiz sınırları içinde yaşandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun İstanbul sınırına girerken Kocaeli örgütü yöneticilerine teşekkür ettiği, İstanbul’dan gelen partililere, Kocaeli örgütünü alkışlattığı öğrenildi.

 

Bu haber toplam 332 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti'de mahalle mahalle seçilecek delege sayıları08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:38
  • AYM'den mühürsüz oy pusulası başvurusuna ret07 Temmuz 2017 Cuma 22:53
  • Ceyhan: “Partililerimizin hakkını hukukunu koruyacağız”07 Temmuz 2017 Cuma 21:51
  • Karaosmanoğlu, “20 günde yürüdüklerini, ben 2 günde yürürüm”07 Temmuz 2017 Cuma 20:53
  • AK Parti’de delege sayıları belli oldu07 Temmuz 2017 Cuma 19:30
  • 'Merkez Bankası'na niyet, 'Açık Otopark'a kısmet07 Temmuz 2017 Cuma 17:00
  • Halit Çokan'dan çok sert açıklama07 Temmuz 2017 Cuma 16:48
  • Dikkat! Kocaeli istikameti tamamen kapanacak07 Temmuz 2017 Cuma 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 binin üzerinde DEAŞ'lı terörist...06 Temmuz 2017 Perşembe 19:51
  • Kocaeli'de 11 emniyet personeli göreve iade edildi06 Temmuz 2017 Perşembe 15:07
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti