CHP DEĞİŞEMEDİĞİ İÇİN İKTİDAR OLAMIYOR

Anladığımız kadar değişebilir ve değişime katkı verebiliriz. Sorunlarımızın çözülmesini, ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasını sağlamak bu gerçekliğin kabullenilmesiyle gerçekleştirilebilir. Nesnel, objektif verilerle, evrensel değerler kapsamında kavrayıp, anlayamadıklarımızı değiştirmeyiz. Yeterince anlamadan yaptığımız değişim çabaları, çoğunlukla yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Siyaseti anlamlı kılan, bütün çabaların üzerine taşıyan değişim tutkusudur. Kendimizi, ülkemizi değiştirmek heyecanı hissedilmeden, dünyanın değişimine katkı sunabilmek dinamizmi içselleştirilmeden yapılan siyasetle iktidar olunamadığı gerçektir.

İKTİDAR PARTİSİ SİYASETİ VE DEĞİŞİM

İktidar partisi, yaşanan koşulların değişimi zorlamasıyla, değişim anlayışının açıklanıp, sahiplenilmesiyle kurulmuştu. Vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı halkın ihtiyaçlarının karşılanamaz olduğu dönemde, Türkiye ve dünya koşullarına göre sistemin sürdürülemez hale gelmesi değerlendirilerek oluşturulmuştu. Muhafazakar değerleri ve evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülebilirliği isteyen kesimlerin destekleriyle iktidara gelinde ve başarılı olundu. Vesayet sisteminin çözülmesinden sonra Demokratik Hukuk Devletinin inşa edilmesi sürecinde sorunlar yaşanmaya başlandı. İktidar partisi, değişimin sürekliliğini, yaşanan hayatın yeni ihtiyaç ve beklentileri ortaya çıkardığını hissetmesine rağmen, kendi anlayışını ve kadrolarını merkeze alma eğilimleri sergilediği için zorlanmaktadır.

ANA MUHALEFET VE DEĞİŞİM

CHP, değişim, dönüşüm ve gelişimi her dönemde en fazla öne çıkaran siyasi parti oldu. Cumhuriyetin ve CHP’ nin kurucularının, imkansızlıkları aşarak ulaştığı başarıları gözetmek ve sürdürebilmek önceliği her zaman gözetildi. Cumhuriyetin kuruluşu, imkansızlıkları, başarıları, eksikleri, yanlışları, o dönemin koşularına göre olduğunun kabullenilmesine, toplumsal gerçeklik haline gelmesine rağmen yeterince içselleştirilemedi. Bu eğilim, halkın iradesinin yapabilirliğini temel alamayan, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülebilirliğe ulaşma mücadelesini yeterince sahiplenemeyen konuma sürüklenmeye neden oldu. CHP bu nedenlerle, değişimi, dönüşümü, evrensel değerlerle bütünleşmeyi konuşmasına, anlamaya çalışmasına rağmen, taşıyıcılık, inşa edicilik misyonunu yerine getiremedi. Batılı yaşam tarzı standartlarını sahiplenen, nisbi demokratiklikle yetinen statik konuma sürüklendi.

İKTİDAR PARTİSİNİN KARŞILAŞTIĞI YETMEZLİKLER

Yaşadığımız dönem, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının sorunlarıyla, ihtiyaçlarıyla, beklentileriyle uğraşılan dönemdir. İktidar partisi devletin merkezde olduğu sistemin çözülmesinde gösterdiği kararlılığı, demokratik Türkiye’ nin inşasında da göstermek kaygısını merkeze aldığı için beklentileri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Vesayet sisteminin çözülmesiyle, Demokratik Hukuk Devletinin inşası ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İktidar partisi bu ihtiyacı, ulaştığı güce yaslanarak, iktiranı devam ettirerek karşılamaya çalıştığı için kapsayıcılığın, demokratikliğin, eşitliğin, evrenselliğin merkeze alınmasıyla sürdürülebilecek siyaset alanını temsil etmekte zorlanmaktadır.

YENİ İKTİDAR İHTİYACI

Demokratik dönüşüm ihtiyacını karşılayacak siyaset alanı, demokrasinin içselleştirilmesiyle, siyasi işleyişin evrensel demokrasinin kurul ve kurumlarıyla sürdürülmesiyle karşılanabilecektir. İktidar partisini başarıya taşıyan, dördüncü dönemini sürdürmesini sağlayan etkenler vesayet sisteminin çözülmesini sağlayacak dönemin gerçekliğinde ortaya çıkmıştır. Bu dönemin mücadeleleri, başarıları çok yeni olmasına rağmen kabullenilmiş, toplumsallaşmış ve yeni ihtiyaç ve beklentileri ortaya çıkarmıştır. Vesayet sisteminin aşılmasını sağlayan kararlılıklarla, yeni dönemin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, sorunlarını çözecek yaklaşımlar farklılıklar taşımaktadır. Başarılması gerekenler, gücü, etkisi ne olursa olsun, daha kapsayıcı, daha eşitlikçi, daha evrensel yaklaşımları zorunlu hale getirmektedir.

CHP’NİN İKTİDAR OLMASI

Ana muhalefet partisi Türkiye’nin demokratik dönüşümünü sahiplenebilecek siyaset alanını temsil ederek, yapabilirliğe taşıyacak kararlılığa ve dinamizme ulaşarak iktidar olabilecektir. Vesayet sisteminin dışarıda bıraktıklarının ve iktidar partisinin dışarıda bıraktıklarının kapsanmasına, sürdürülebilirliğe taşınmasına ihtiyaç vardır. Demokratik Hukuk Devletinin inşasına katılımın, katkının, kabul edilebilirliğin sağlanabilmesi asıldır. Halkın iradesinin yapabilirliği merkeze alınmadan, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla siyasi işleyiş sağlanmadan yeni siyaset alanının temsil edilmesi yapabilir kılınması mümkün değildir. Demokratik dönüşümü öncelik olarak kabul eden, bu yaklaşıma bütün siyasi partileri ortak etmeye çalışan siyasi yaklaşımın sergilenmesi ihtiyacı karşılanmalıdır.

