CHP, eskileri topladı

Referandum süreci öncesinde çalışmalarını hızlandıran CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, partinin dinamikleri olan bir dönem partiye hizmet veren eski isimleri bir araya getirdi.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, bu akşam düzenlediği programla partinin önde gelen isimlerini ağırladı. Otel Altınnal’da gerçekleşen programa partinin önceki dönem il başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve baro başkanları katıldı. Programda eski il başkanlarından Nadir Nadi Birok, Erol Köse, Halil İbrahim Aydın, Rıdvan Alkan, Cevdet Barış, Necat Çakır, Ferhan Şensoy, Keramettin Gençtürk, Cihat Altunyuva, Yalçın Kuşkan, Mustafa Küpçü, eski milletvekillerinden Sefa Sirmen, Salih Gün, Halil Çalık, Bekir Yurdagül, Hikmet Erenkaya, Hurşit Güneş, Mehmet Hilal Kaplan, eski ilçe başkanlarından Orhan Dönmez, Alpaslan Seymen, Abdurrahman Çınar, Nejdet Çetinak, Rafet Yıldızlı, Ruhan Odabaş, Selman Yıldırım, eski Belediye Başkanlarından Fikret Toker, Metin Alan, Mehmet Emin Akın, Mustafa Öğren, Kenan Evin, Çetin Doyuran, Musa Öğüç, Ömer Hazer, Ertuğrul Akalın, Ahmet Arıt, Cevdet Şahin, Selahattin Altınkaya, Turan Sarı, eski Baro başkanlarından Fahri Örengül, Tamer Solakoğlu, Bora Uluç, Ersayın Işık, Tacettin Değer, İlter Yılmaz, İbrahim Önen, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ve il yönetimi yer aldı.

ÇATIŞMA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Toplantı öncesi konuşma yapan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Burada 1965’li yıllardan sonra İzmit’te hükmeden , CHP’nin iyi halini de kötü halini de bilen isimlerini görüyorum. Önümüzde bulunan referandum bir siyasi parti çekişmesi olmayacak. Bizler olmasın istiyoruz. Çünkü bu daha geniş kitlelere yayılabilecek, geniş kitleler tarafından benimsenmesi gereken bir referandum. Eğer burada siz-biz, parti çalışması, bir AKP-CHP çatışması haline getirdiğimiz zaman maalesef galip çıkamayız. Biz bu referandumda hiçbir şekilde parti çatışması görmek istemiyoruz” diye konuştu.

TARTIŞMAYA GİRMİYORUZ

Salonda bulunanlara akıl vermek gibi hadsizlik içinde olmadığını ifade eden Sarıbay, “Hepinizin aklına benim ihtiyacım var. Burada toplanmamızın nedeni mevcut düzeni fiili duruma uyarlama sistemi olan tamamen safsata başkanlık sistemi gibi, hiç kimsenin hiçbir şekilde kabul etmesi mümkün olmayan bir sistem bize dayatılmakta. Biz bu dayatmanın bir rejim değişikliğine olacağına inandığımız için karşı çıkıyoruz. Sizlerden de arzumuz ve isteğimiz bu. Bunu dışında gittiğiniz yerlerde size tabi ki ‘Niye hayır diyorsunuz?’ diye sorarlar. Bir defa öncelikle hiçbir şekilde tartışmaya girmiyoruz. Bunun bir CHP- AKP tartışması olmadığını vurgulamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

