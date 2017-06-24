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CHP, eylemlerine bayram molası verdi

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CHP, eylemlerine bayram molası verdi
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na destek için her gün adalet eylemi yapan il örgütü eylemlerine Ramazan Bayramı arası verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nde 9’uncu günü geride bırakırken CHP Kocaeli Örgütleri de Sabri Yalım Parkı’nda başlattıkları durma eylemi ve basın açıklamasının 5’inci gününde yeniden bir araya geldi. Eylemde CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Sevim Pekyörür, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl yöneticileri, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, Kocaeli Kadın Platformu, KESK’e bağlı sendikalar ve çok sayıda partili katılım sağladı. Eylemde açıklama yapan il başkanı Cengiz Sarıbay, her gün aynı yerde ve aynı saatte gerçekleştirdikleri adalet eylemlerine Ramazan Bayramı arası verdikleri söyledi. Bayram sonrası örgüt tekrar eylemlerin yapmaya devam edecek. 

KRİTİK GÜNLERDEN GEÇİYOR 
Eylemin 5’inci günün de basın açıklamasını KYÖD Başkanı Mehmet Toker, yaptı. Toker, "Türkiye sürekli kritik günlerden geçiyor. Bugünün bir öncesi güne referandum süreçlerini ve sonucunu değerlendirdiğimizde Türkiye’nin aslında ne tür olumsuzluklarla karşılaşırsak karşılaşalım ciddi olanaklar ve fırsatlar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Oturduğumuz yerden talep ederek bir şey gelmiyor. 
YAŞAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ 
Bugün iki önemi şeyin yol ayracını tartışıyor. Bir tek adamlık ve çoğulcu olmayan farklılıkları çok önemsemeyen herkesi kendisine benzetmeye çalışan bir anlayışın egemen olduğu bir ülkede yaşamamızı sürdüreceğiz.  Ya o baskı giderek hepimizi daraltacak ya da hangi düşünceden olursak olalım farklılıklarla yaşamaya hazır insanların mutlu olacağı bir ülke sürdüreceğiz

KILIÇDAROĞLU'NA SELAM SÖYLEDİ 
Bu yürüyüş öngörüldüğü gibi Maltepe Cezaevi önünde bitmeyecek. Belki somut olarak cezaevi önünde bitebilir ama düşünce anlamında hala devam edecek. Türkiye’de olup bitenlerden mutsuz olanlar gelecek kaygısı olan tüm arkadaşlar, yarın bu ülkede birlikte yaşamak istiyorsak dünkü farklılıklarımızı bir kenara bırakmak zorundayız. O ayrılıklarımız birer zenginlik. Aktörleri çoğaltmalıyız. Bu ülke öyle diktatörlere teslim olacak bir ülke değil. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na da selamlarımı iletiyorum”

Çiğdem Armağan
 

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