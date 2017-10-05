CHP Grubu sordu, Başkan Üzülmez anlattı

13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2018 mali yılı performans ve bütçe taslağı maddelerinin görüşülmesi için Kartepe Belediyesi ikinci birleşimi oturumu 13 Ekim tarihinde yapılacak. Toplantıda, CHP Grubu’nun çeşitli konularla ilgili gündeme getirdiği soruları Başkan Üzülmez ayrıntılı olarak cevaplandırdı.

CHP Grubu’nun Köseköy Battı-Çıktı projesiyle ilgili yazılı önergesine detaylı açıklama yapan Başkan Üzülmez, şunları söyledi:

“D-100 karayoluna cephe bölümde yolun darlığı ile ilgili tespitlerimiz oldu. Bölge esnafımız ve sakinlerimiz ile birlikte, şahsım, Büyükşehir Belediye Başkanım, karayolları ve teknik uzmanlar olmak üzere toplantı ve yerinde inceleme yaptık. Bölge sakinlerimizin taşıdığı hassasiyeti biz de taşıyoruz. Alternatifli çözüm önerilerimiz var. Düzenleyici ve düzeltici projelerimiz hazırlanıyor. En kısa zamanda bölge esnafımıza ve sakinlerimiz ile bilgilendirme toplantısı yapacağız. Hem mevcut sıkıntı giderilecek hem de imar revizyon planlarımızı da göz önünde bulundurarak D-100 karayolu ve Sapanca yolu güzergahı ticari banda dönüştürülerek değeri arttırılmış oldu”

UZUNTARLA’YA SPOR TESİSİ

Uzuntarla Mahallesi’nde yapımı planlanan futbol sahası hakkındaki sözlü önergeyi de cevaplayan Başkan Üzülmez, “Biz bu yatırımın daha da büyüterek Kadın Sosyal Yaşam Merkezi yapmayı planlamıştık. Ancak mahalle sakinlerimizin, muhtar ve meclis üyelerimizin isteği doğrultusunda bu proje yerine Düğün Salonu, Mahalle Konağı-Kültür Merkezi beklentisi oldu. Kültür Merkezi yapılacak. Yenilenmesi gereken futbol sahası yerine de yine büyük düşündük. Büyükşehir Belediyemizle ortak protokol ile çok daha fonksiyonel Kamp ve Eğitim Merkezi projesini geliştirdik. Hedef ve kapsam büyüdüğü için hazineden 30 bin metre kare ilave yer istedik. Yer tahsisi tamamlandıktan sonra süreç hızlanacak” diye konuştu.

