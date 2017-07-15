CHP Helva dağıttı

CHP İl ve İle Örgütü, 15 Temmuz Şehitleri’nin anısı için dün öğlen saatlerinde İzmit İlçe Binası önünde halka helva dağıttı.

BU MİLLET KAHRAMANDIR

CHP İzmit İlçe’nin Yürüyüş yolu üzerindeki helva dağıtım programına İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eşi Nuran Hanım’la birlikte katıldı. Küçük kaplarla servis edilen helva kısa sürede tükendi. Sarıbay, “15 Temmuz’un asıl kahramanı şehitlerimizdir. Onları hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

CHP PROGRAMA KATILMIYOR

Öte yandan CHP İl Başkanı Sarıbay, partinin bu akşam Perşembe Pazarı alanında düzenlenecek programa katılmayacağını açıkladı. Sarıbay, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın son açıklamalarının ardından genel merkezimiz böyle bir karar aldı. Biz anma programlarına kurumsal olarak katılmıyoruz” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN