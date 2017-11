CHP İl Başkanı Sarıbay, deniz dolgusunu eleştirdi

Bir sabah gidip Derince Limanı’nda Safi Port’ta yürüsün. Neredeyse dolguyla Değirmendere’ye yaklaştık” dedi.



Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyeleri Engin Taşdemir ve Orhan Tanış dün il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi de hazır bulundu. Kentsel dönüşüm ve imarın gündem olduğu basın açıklamasında konuşma yapan Engin Taşdemir, “Meclise sık sık imar konuları geliyor. Bu konuda henüz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı bilimsel çalışması net değil. Her seferinde 3-5 ay geçtikten sonra plan tadilatı yapılmakta. Kentin geleceğiyle oynanmakta. Belediye ve halk arasında sorun olan kentsel dönüşümde ön planda. Her fırsatta mecliste bunları izah ediyoruz fakat AK Partililer tarafından tepki alıyoruz. Söyledikleri tek şey bizim her şeye karşı olduğumuz” diye konuştu.

KONULAR BİR YERDE TIKANIYOR

Kentsel dönüşüm de genel politikalarını açıklayan Orhan Tanış, “Geçen hafta Gebze ve Çayırova’da ki kentsel dönüşümler de tartışmalar yaşandı. Halkın yoğun tepkilerine neden oldu. Burada bir yanlışlık var. Başarılı sonuç veren kentsel dönüşümlerin sayısı ülkede çok az. Konular bir yerde tıkanıyor. Kentsel dönüşümün yapım aşamasında alanın istatistik ve teknik bilgileri toplanıp bakanlıklara gönderilip, karar bekleniyor. Bakanlık riskli alan kararı verince kentsel dönüşüm başlanıyor. Ama bizde ki projelerde vatandaşa bilgilendirme yapılmıyor. Kendi belirledikleri yükleniciyi kabul ettiriyorlar. Bu yöntem yeni yeni mağdurlar oluşturur. Önce vatandaşın rızası olmalı sonra riskli alan mutabakatına gidilmeli. İşin muhatapları başarısızlıkları örtmek için ‘bazı gruplar halkı galeyana getiriyor’ diyorlar. Halk baz şeylere karşı çıkıyorsa yönetenler oturup düşünmeli” dedi.

BİLDİKLERİ TEK ŞEY SATMAK

Tanış şu ifadelere yer verdi: “Kentsel Dönüşüm yapılacaksa vatandaşın rızasını alınmalı. Kentsel dönüşüm vatandaş tarafından kabul edilmeli. Ranta kabul edilmeli. Kentlinin yaşam kalitesi artırılmalı. Keyfe keder rant dağıtılmalı. Yoksul vatandaş şehir dışına atılmamalı. Vatandaş, sosyal bağlarından koparılmamalı. Sadece yapının değil sosyal yaşamında dönüştürülmesi gerekiyor. Merkez ile birlikte yerel yönetim eksenli dönüşüm olmalı. Bakanlık Süper Kent Sistemi adında yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Bu yönetmeliğin artı ve eksileri gelecek dönemde kamuoyunda tartışılacaktır. Bunu yeşil müteahhitler gerçekleştirebilecek.

BİZ HER ŞEYE KARŞI DEĞİLİZ

Kentsel dönüşümünü başaramayan AK Partili belediyeler park, okul gibi kamusal alanları kupon alan haline getirip satıyor. En iyi bildikleri şey satmak. Belki günü kurtarıyorlar ama bu kentin geleceğini satıyorlar. Bunlar metal yorgunu değil olsa olsa beton yorgunudur” İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise şunları söyledi: “Solcular her şeye karşı diyorlar. Biz her şeye karşı değiliz. Doğru olana her şeyin yanındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm için belediyelere ‘Riskli alan belirlemeden bana gelmeyin’ demişti. Kentsel dönüşümü ranta dönüştürmek isterseniz bunu kapalı kapılar ardında yaparsınız. Belediyeler bunu şeffaf olarak yapmalı.”

KARAOSMANOĞLU BOYUN EĞİYOR

Derince Limanı’na yapılan dolgu çalışması hakkında konuşan Başkan Sarıbay, “Sayın Karaosmanoğlu her sabah yürüyüş yapıyor bir sabah gidip Derince Limanı’nda Safi Port’ta yürüsün. Neredeyse dolguyla Değirmendere’ye yaklaştık. Nasıl çıkmaz içinde. Yukardan gelen emirlere nasıl boyun eğdiğini görsün. Ben belediye başkanı olsam buna boyun eğmezdim. Bunun hesabını gerek seçimlerde gerek ileri de verecekler. Yapılan şey hukuksuzdur. Ranta dayalı yanlış bir uygulamadır. Derince Safi Port limanı için toplantı yaptık. Bir tek biz kalkıp gittik. Bir tane vatandaş gelmedi. Orada ki muhtardan ve halktan destek göremiyorsunuz. Toplumu örgütlemeliyiz. ” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN