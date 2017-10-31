CHP İLÇE SEÇİMLERİ 

CHP Kocaeli’ de ilçe örgüt seçimlerinde oy kullanacak mahalle delegelerini belirledi. İlçe yönetimlerine aday olacaklar çalışmalarına başladı. İlçe yönetimlerine aday olacakların büyük çoğunluğunu genç kadrolar oluşturuyor. Genç kadrolar CHP siyasetinin, değişemez, kendisini yeniden üretemez, demokratikliği, evrenselliği, alternatifliği merkeze alamayan siyasetinin sebebi değillerdir. Siyaseti kendilerinden önce siyaset yapanlardan öğrendiler. Örnek aldıkları, uygulamaya çalıştıkları, kendilerinden önce siyaset yapanların siyasi alışkanlıklarıdır. Eski siyasiler, anlayışlarını merkeze aldıkları “ dava “ olarak tanımladıkları, nisbi demokratiklikle yetindikleri, önceliklerini bu anlayışlarına göre belirledikleri için benzer yaklaşımlar sergilemektedirler. Eski siyasilerin yaşlanmaları, yetemez hale gelmeleri nedeniyle genç kadrolar, siyaset buysa, sizin yapmaya çalıştıklarınızsa, biz bunları daha iyi yaparız halini yansıtan yaklaşımlar sergilemektedirler.

CHP’NİN DEĞİŞEMEMESİ

CHP Siyasetini sadece genç kadroların değiştirmesi beklenmemelidir. Örnek aldıkları siyasiler, vesayet döneminin koşullarına göre mücadele etmiş, özgün hikayeler biriktirmiş siyasilerdir. Değişimi, kalkınmayı, toplumculuğu merkeze alan mücadeleler verdikleri için bu yaklaşımlarını merkeze alarak, “ dava “ olarak tanımlayıp öncelikler belirleyebilen hale gelmişler ve nispi demokratiklikle yetinen konumu oluşturmuşlardır. Değişen Türkiye’nin kendi mücadeleleri kapsamında değişmemesini kabullenememeleri bu nedenlerledir. Değişen Türkiye’yi kabullenerek, demokratik yapılanmanın tamamlanmasını merkeze alamamaları, kendilerini yenide üretememeleri, Demokratik Hukuk Devletinin inşasını sahiplenip “ dava “ haline getirememeleri de bu nedenlerledir.

CHP’DE YENİDEN YAPILANMA İHTİYACININ KARŞILANAMAMASI

CHP değişimi istemesine, en fazla gündeme taşımasına rağmen, demokratik yapılanmayı kurumsal kararlılıkla tamamlayamamaktadır. Değişimi, yapısal demokratik dönüşümü merkeze alan çalışmalar, vb. yönetici konumunda olan, yetki kullanan siyasilerin de tartışılmasına neden olacağı için yeterli kararlılık sergilenememektedir. Bu nedenlerle partiyi yönetenler iktidar olamamayı, kendilerinin dışındakileri değiştirmekle, kendi konumlarını etkilemeyecek hamlelerle geçiştirmektedirler. Örgüt seçimlerini, pazarlıklarla, ben merkezli ittifaklarla sürdürerek, yenilgileri kendilerinin dışındaki nedenleri öne çıkararak, değişimi tamamlayacaklarına, yeniden yapılanmayı sağlayacaklarına sözler vererek konumlarını koruyabilmektedirler. Bu yaklaşım sürekli tekrar edildiği için alışkanlık haline gelmiş, değiştirilemez oluşturmuştur. Yeni siyasi kadroların, siyaset buysa, sizin yaptıklarınızsa, biz bunları daha iyi yaparız yaklaşımlarıyla adaylık görünümleri sergilemelerinin sebepleri buralarda aranmalıdır.

ESKİ SİYASİ ALIŞKANLIKLARIN AŞILMASI

Eski siyasilerin alışkanlık haline getirdiği siyaset yapma tarzının aşılması, kurumsal kararlılıkla, bütün birimlerde halka açık tartışmalar ve değerlendirmelerle sağlanabilecektir. İktidar olamama halinin, muhalefete mahkumiyetin, değişimi, gelişimi, özgürlüğü, eşitliği, evrenselliği merkeze alamama konumunun bütün yönleriyle tartışılıp, değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Vesayet sistemi koşullarında sürdürülen ve alışkanlık haline gelen siyaset anlayışıyla, nisbi demokratiklikle yetinilmesiyle yüzleşmelidir. Evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülecek siyasi işleyişin merkeze alınamaması, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının “ dava “ olarak tanımlanamaması bütün yönleriyle ortaya konulabilmelidir.

TOPLUMSAL MUHALEFETİ KAPSAYACAK SİYASET ALANI

İktidar olmanın, Demokratik Hukuk Devletinin inşasında etkin sorumluluk yüklenebilmenin %50 +1 ‘ taşındığı dönemde alternatifliğe, toplumsal muhalefeti kapsayacak siyaset alanının sahiplenilmesiyle ulaşılabilecektir. Son seçimlerde, referandum oylamasında, adalet yürüyüşünde bu ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak belirginlikler ortaya çıkmamasına rağmen eski alışkanlıklar aşılamamaktadır. İktidar partisinin, alternatifliği besleyen konuma sürüklendiği, Türkiye’nin değiştiği, Demokratik Hukuk Devletinin inşasının vazgeçilmez hale geldiği kabullenilerek alternatiflik sağlanabilecektir.

KOCAELİ’ DE CHP SİYASETİNİN FARKLILIK YARATABİLME İHTİMALİ

CHP Kocaeli siyaseti kentin dinamikleriyle örtüşen farklılığını, kentin ihtiyaçlarının katlanılamaz olduğu dönemlerde ortaya koyabilmişti. Yapısal demokratik yapılanmaya ihtiyaç duyulmadan, vesayet sisteminin koşullarına bağlı siyasetin sürdürüldüğü dönemlerde, kentin katlanılamaz hale gelen ihtiyaçları için sergilenen farklılığın, içerisinde bulunduğumuz dönemde tekrarlanması mümkün değildir. Bu ihtimal defalarca, o dönemde başarılı olmuş siyasiler üzerinden denendi. Vesayet sisteminin çözüldüğünü, siyasetin genişleyip etkinleştiğini yansıtan, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülen siyaset yapma alternatifliği sergilenmeden benzer başarıların sağlanması çok zordur. Demokratik farklılıklara yoğunlaşarak, bu farklılığın işlevselliğini genel merkeze kabul ettirme çabası sergilenerek, yaygın kabul edilebilirliklere ulaşılması hedeflenmelidir.