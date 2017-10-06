CHP İzmit, müftüye gitti

Ziyarette Küçükkaya, merkezi ezan sisteminin önemi ; ezanın İslam’daki önemi ve evrenselliği göz önüne alınarak tek bir sesten, tek bir nefesten okunmasının o ruhani duygularını daha yüksek seviyede tutacağını bu yüzden merkezi ezan sisteminden vazgeçilmemesi gerektiğini iletti.

TARTIŞMA KONUSU OLMAMALI

Öte yandan Gölcük müftüsünün sosyal paylaşım sitesinden yaptığı söylemi de gündeme getiren Küçükkaya, tüm müftülüklerin duruma tepki verilmesi gerektiğini söyledi. Küçükkaya, müftülere verilen nikah kıyma yetkisi için ise şunları kaydetti: ”Nikâh kıydırmayla ilgili tepkilerimiz müftülerin şahsına ait değil. Laik devlette insanların nikahını Müftüye ya da Belediye memuruna kıydırma gibi ayrıma gidilmemesi gerekir. Zaten herkesin imam nikâhı noktasında veya kendi inançları mezhepleri doğrultusunda istediği inanç önderiyle nikâh kıyıyor. Bunun ülkemize bir tartışma konusu daha getirmemesi gerekir. Daha önceden kendi siyasal hayatımızda sol görüşlü bir öğrenci olarak üniversitede başörtülü kardeşlerimizle birlikte birçok özgürlük eylemi yaptık”

Çiğdem ARMAĞAN