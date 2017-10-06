Kocaeli26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. CHP İzmit, müftüye gitti
CHP İzmit, müftüye gitti

CHP İzmit, müftüye gitti

Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve yönetimi İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

A+A-

Ziyarette Küçükkaya, merkezi ezan sisteminin önemi ; ezanın  İslam’daki önemi ve evrenselliği  göz önüne alınarak tek bir sesten, tek bir nefesten okunmasının o  ruhani duygularını daha yüksek seviyede tutacağını bu yüzden merkezi ezan sisteminden vazgeçilmemesi gerektiğini iletti.

TARTIŞMA KONUSU OLMAMALI

Öte yandan  Gölcük müftüsünün sosyal paylaşım sitesinden yaptığı söylemi de gündeme getiren Küçükkaya, tüm müftülüklerin duruma tepki verilmesi gerektiğini söyledi. Küçükkaya, müftülere verilen nikah kıyma yetkisi için ise şunları kaydetti: ”Nikâh kıydırmayla ilgili tepkilerimiz müftülerin  şahsına ait değil. Laik devlette insanların nikahını Müftüye ya da Belediye memuruna kıydırma gibi ayrıma gidilmemesi gerekir. Zaten herkesin imam nikâhı noktasında veya  kendi inançları mezhepleri  doğrultusunda istediği inanç önderiyle nikâh kıyıyor. Bunun ülkemize bir  tartışma konusu daha getirmemesi  gerekir. Daha önceden kendi siyasal hayatımızda sol görüşlü bir öğrenci olarak üniversitede başörtülü kardeşlerimizle birlikte birçok özgürlük  eylemi yaptık”

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.