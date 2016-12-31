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CHP İzmit, Van'a dokundu

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CHP İzmit, Van'a dokundu
CHP İzmit İlçe Kadın ve Gençlik Kolları tarafından Van’a yapılan yardım kampanyasını hakkında açıklama yapan CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker, “Oradaki çocukların iki alternatifleri var. Ya okuyup adam olacaklar ya da dağa çıkacaklar” dedi

YENİ YILI KUTLAMASI
CHP İzmit İlçe Gençlik ve Kadın Kolları 21 Aralık günü Van’ın Edremit ilçesi Kıyıcak Köyü’nde bulunan Lions İlk ve Ortaokulu ile İpekyolu ilçesinde bulunan Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’na da ki öğrencilere yardım kampanyası düzenledi. Van dönüşü hem kampanya hakkına bilgilendirme yapmak hem de basın mensuplarının yeni yılını kutlamak isteyen CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker dün Mirella Kafe’de basın açıklaması yaptı. 

ANNELERE EŞARP VERDİLER
Başkan Bilge Çoker, sadece yapılan yardımlar için para toplandığını ve 15 çocuğun ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi. Kampanyanın başlamasına CHP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkay Yılmaz’ın önderlik yaptığını vurgulayan Çoker, “15 çocuğumuza eşofman, ayakkabı, mont yardımında bulunduk. Ayın 21’inde giderek topladığımız yardımlarımızı teslim ettik. Çocuklarımızın annelerine eşarp hediye ettik. Van Edremit ilçesi Kıyıcak Köyü’nde bulunan Lions İlk  ve Ortaokulu ile İpekyolu ilçesinde bulunan Dumlupınar İlk ve Ortaokulu’na bu kapsamda yardımlarımız oldu. Oradaki öğrencilerin hala ihtiyaçları devam ediyor” diye konuştu. 

MUTLULUKLARI PAHA BİÇİLEMEZ
Van’da ki öğrencilerin bir başka istediği olduğunu da vurgulayan Çoker, “Şimdi bizden voleybol ve basketbol için saha istiyorlar. Bunun dışında da  döner sermaye elde edebilmek için konteynera ihtiyaç var. Tavuk yetiştirecekler ve satacaklar. Oradaki çocukların iki alternatifleri var. Ya okuyup adam olacaklar ya da dağa çıkacaklar. En ufak bir dokunuş bile onları çok mutlu ediyor. Gittiğimizde bizden tatlı istemişlerdi ve tatlıları onlara ulaştırdık. Mutlulukları paha biçilemez. 115 çocuğun ihtiyacı vardı ve biz imkanlarımız doğrultusunda 15 anaokulu öğrencimize yardımlarımızı ulaştırdık. Yardımları yapan herkese de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizler bu koşullarda Van’a yardım götürebildiysek bütün siyasi partilerin de bizim yaptığımızı yapmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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