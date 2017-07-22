CHP İzmit’te 20 adres değişikliği güncellendi

CHP İzmit İlçe Örgütü’nde 36’ncı Olağan Kurultay öncesinde askıya çıkan üye listelerine itirazda bulunan 20 üyenin nakil ve adres değişikliği güncellendi.

CHP İzmit İlçe Örgütü’nde 36’ncı Olağan Kurultay takvimi doğrultusunda 26 Ağustos-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan mahalle delege seçimleri öncesinde üye listeleri bir hafta boyunca askıya çıkarılmıştı. Listelerin incelenme süresi 17 Temmuz Pazartesi günü sona erdi. Adres ve nakil değişikliği sebebiyle 20 itiraz etmişti. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya adres ve nakillerle ilgili 20 üyenin güncellemesinin yapıldığını bu durumun itiraz olmadığını söyledi. Küçükkaya delege seçimlerinde 8 binin üzerinde üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu ifade etti. İzmit Mahalle seçimleri 20 Ağustos’ta yapılacak. İzmit’te toplam 102 mahalle, 400 delege bulunuyor. Delege seçimleri için ise henüz adresler belirlenmedi.

Ayşegül Kalaycı