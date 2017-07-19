CHP İzmit’te 20 delege itiraz etti

Listeler üyeler tarafından incelenmek üzere sergilendi. Listelerin inceleme süresi 17 Temmuz Pazartesi itibarıyla son buldu.
102 MAHALLE VAR
Adres ve nakil değişikliği sebebiyle 20 üye itirazda bulundu. İtirazlar ilçe yönetimi tarafından karara bağlanarak 23 Temmuz’a kadar son halini alacak. İtirazlar sonucunda 20 Ağustos tarihinden itibaren İzmit İlçe Mahalle seçimleri yapılacak. İzmit’te 102 mahalle, İzmit örgütünde 400 delege bulunuyor.
Çiğdem ARMAĞAN
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