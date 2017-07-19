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CHP İzmit’te 20 delege itiraz etti

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CHP İzmit’te 20 delege itiraz etti
CHP İzmit İlçe de  36. Olağan Kurultay Takvimi doğrultusunda 26 Ağustos- 24  Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan mahalle delege seçimleri öncesinde üye listeleri bir hafta boyunca parti binasında askıya çıkarılmıştı.

Listeler üyeler tarafından incelenmek üzere sergilendi. Listelerin inceleme süresi 17 Temmuz Pazartesi itibarıyla son buldu. 

102 MAHALLE VAR
Adres ve nakil değişikliği sebebiyle 20 üye itirazda bulundu. İtirazlar ilçe yönetimi tarafından karara bağlanarak 23 Temmuz’a kadar son halini alacak. İtirazlar sonucunda 20 Ağustos tarihinden itibaren İzmit İlçe Mahalle seçimleri yapılacak. İzmit’te 102 mahalle, İzmit örgütünde 400 delege bulunuyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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