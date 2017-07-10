CHP İzmit'te üye listeleri askıya çıktı

CHP'de 36.Olağan Kurultay Takvimi işlemeye devam ediyor.

Kurultay takvimi doğrultusunda 26 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mahalle Delege Seçimleri nedeniyle askıya çıkarılan üye listeleri, bir hafta boyunca parti binasında üyeler tarafından incelenmek üzere sergilenecek.Listeler, 10-17 Temmuz tarihleri arasında üyeler tarafından incelenmek üzere parti binasında askıda tutulacak olan listelere yapılacak itirazlar, 23 Temmuz tarihine kadar İlçe Yönetimi tarafından karara bağlanarak son halini alacak.

Askıda bulunan üye listeleri ile ilgili ise İlçe Başkan Yardımcıları Erkan Çakar ve Ali Kuzu sorumlu yöneticiler olarak görev yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren partiye gelen CHP'li üyeler, sorumlu yöneticilerin eşliğinde ikametleri bulunan mahallelerde üyeliklerini kontrol ettiler.