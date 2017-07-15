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CHP İzmit'te üye listelerinde son iki gün

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CHP İzmit'te üye listelerinde son iki gün
CHP İzmit 26 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mahalle Delege Seçimleri nedeniyle askıya çıkardığı üye listelerinde itirazlar için son iki gün.

CHP'de 36. Olağan Kurultay Takvimi doğrultusunda 26 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mahalle Delege Seçimleri nedeniyle askıya çıkarılan üye listeleri, bir hafta boyunca parti binasında üyeler tarafından incelenmek üzere sergilenmeye başlandı. 

SON İKİ GÜN 

Listeler, 10-17 Temmuz tarihleri arasında üyeler tarafından incelenmek üzere parti binasında askıda tutulacak olan listelere yapılacak itirazlar, 23 Temmuz tarihine kadar İlçe Yönetimi tarafından karara bağlanarak son halini alacak.

Çiğdem ARMAĞAN

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