CHP İzmit'te üye listelerinde son iki gün

CHP İzmit 26 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mahalle Delege Seçimleri nedeniyle askıya çıkardığı üye listelerinde itirazlar için son iki gün.

CHP'de 36. Olağan Kurultay Takvimi doğrultusunda 26 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mahalle Delege Seçimleri nedeniyle askıya çıkarılan üye listeleri, bir hafta boyunca parti binasında üyeler tarafından incelenmek üzere sergilenmeye başlandı.

SON İKİ GÜN

Listeler, 10-17 Temmuz tarihleri arasında üyeler tarafından incelenmek üzere parti binasında askıda tutulacak olan listelere yapılacak itirazlar, 23 Temmuz tarihine kadar İlçe Yönetimi tarafından karara bağlanarak son halini alacak.

Çiğdem ARMAĞAN