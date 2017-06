CHP Kandıra, son gün bayramlaştı

CHP Kandıra İlçe Örgütü, bayramlaşma programını bugün gerçekleştirdi.

İlçe binasındaki bayramlaşma programına CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile birlikte CHP Kocaeli eski Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, Kandıra Kadın Kolları Başkanı Nejla Kuru, Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin, CHP Kandıra eski İlçe Başkanı Recep Şenol, Gençlik Kolları İl Yöneticisi Berkay Yıldızlı ve partililer katıldı.

Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve yönetiminin ev sahipliğinde ilçe binasında gerçekleşen bayramlaşma programında geleceğe ilişkin önemli mesajlar da verildi.

ADALETİN OLDUĞU HER GÜN BAYRAMDIR

Bayramlaşma programına katıldıkları için İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’a ve Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, “İl başkanımız sağolsun her zaman yanımızda. Cumhur Başkanımız da referandumda olsun, çalışmalarımızda olsun her daim yanımızdaydı. Kandıra ile Kartepe’yi kardeş örgüt sayıyorum” dedi. Daha adil günlerde adaletin gözetildiği bayramlar diliyorum diyen Eyisabuncular, “Kadının, işçinin, emekçinin güvende olduğu, adaletin, hukukun üstünlüğünün olduğu her gün zaten bayramdır. Özellikle kadınlar adalet konusunda daha duyarlı olmaları gerekir” dedi. CHP İl Başkanı Av.Cengiz Sarıbay da, “Birlik, beraberlik içerisinde, daha adil, daha demokratik nice bayramlar diliyorum” temennisinde bulundu. Sarıbay, Adalet Yürüyüşü’ne Kocaeli güzergahında büyük katılım beklediği görüşünü de tekrarladı.

2020'DE CHP İKTİDAR OLACAK

CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar da konuşmasında şunları söyledi:

“Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizim yani 12 ilçenin bir çiçeği var. Gülay başkanımızı çok seviyor ve saygı duyuyorum. Keşke 3-5 tane daha ilçemizde kadın ilçe başkanımız olsa. Kadınlarımızın, gençlerimizin önemini çok iyi biliyor ve siyasette daha çok yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şunu net bir şekilde söylüyorum. 2020’de CHP iktidar olacak”