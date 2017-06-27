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CHP, Kılıçdaroğlu’nu Eşme’de karşılayacak

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CHP, Kılıçdaroğlu’nu Eşme’de karşılayacak
CHP Kocaeli örgütünde bayramlaşma buluşması dün gerçekleşti.

İzmit İlçe Binası’nın bulunduğu Hasan Özcan Sokak’taki bayramlaşmaya İl Başkanı Sarıbay ile İzmit İlçe Başkanı Küçükkaya ev sahipliği yaptı. Partinin eski il başkanlarının önemli bölümü katılmadı. DYP eski İl Başkanlarından Av.Hayrettin Çetinkaya’nın CHP’deki bayramlaşmaya katılması, dikkati çekti.

3 VEYA 4 TEMMUZ

İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye yürüyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 veya 4 Temmuz’da ilimiz sınırlarına ulaşacağını, örgüt olarak Eşme girişinde karşılayacaklarını söyledi. Sarıbay, “Bizim yapacağımız karşılama, güzergahtaki diğer illerden çok daha görkemli olacak” dedi.

CHP bayramlaşma geleneğini bozmadı

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