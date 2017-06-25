CHP Kocaeli Örgütü, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 gün önce başlattığı adalet yürüyüşüne destek vermek ve bayramın birinci günü genel başkan Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmak üzere yürüyüşün devam ettiği Bolu’ya gitti.

Sabah 04.00 da Perşembe Pazarı’ndan hareket eden CHP’liler bayram namazını da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kıldı.

8 OTOBÜSLE GİDİLDİ

Perşembe Pazarı alanında sabah erken saatlerde 8 otobüsle yola çıkıldı. Bayramlaşmaya CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Harun Yıldızlı, Bilgi Dehmen, Selim Yıldız, Hakkı Koçak, Hikmet Koçoğlu, Hasan Akar, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit İlçe Yöneticisi Hüseyin Güçlükaş, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, ilçe yöneticileri, Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar, Gençlik Kolları İl Başkanı Murat Erinç ve yönetimi, Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Güney Yılmaz ve yönetimi, Darıca İlçe Gençlik kolları Başkanı Aydın Işık, Darıca Nenehatun Mahalle Başkanı Kemal Taş, Darıca Kazım Karabekir Mahalle Yöneticisi Baki Çepni ve çok sayıda partili katıldı.

HUZUREVİ VE ŞEHİT EVİ ZİYARET ETTİ

Bolu Karacaağaç Köyü Karacaağaç Camiinde kılınan bayram namazının ardından toplanma alanında bayramlaşma gerçekleşti. Genel Başkan bayram namazının ardından ilk olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Ardından partililer ve vatandaşla bayramlaşan Kılıçdaroğlu, Bolu Huzurevi’ni ve iki şehit evi ziyaret etti. Saat 15.30’a kadar programlar devam edecek, 15.30’dan sonra 11 kilometre yürünecek. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen partililer ve vatandaşın yoğun katılımı ile gerçekleşen bayramlaşma programı şölen havasında geçti.