  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 28 °C

CHP Kocaeli Örgütü, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı

»
CHP Kocaeli Örgütü, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 gün önce başlattığı adalet yürüyüşüne destek vermek ve bayramın birinci günü genel başkan Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmak üzere yürüyüşün devam ettiği Bolu’ya gitti.

Sabah 04.00 da Perşembe Pazarı’ndan hareket eden CHP’liler bayram namazını da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kıldı.

8 OTOBÜSLE GİDİLDİ

Perşembe Pazarı alanında sabah erken saatlerde 8 otobüsle yola çıkıldı. Bayramlaşmaya CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Harun Yıldızlı, Bilgi Dehmen, Selim Yıldız, Hakkı Koçak, Hikmet Koçoğlu, Hasan Akar, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit İlçe Yöneticisi Hüseyin Güçlükaş, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, ilçe yöneticileri, Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar, Gençlik Kolları İl Başkanı Murat Erinç ve yönetimi, Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Güney Yılmaz ve yönetimi, Darıca İlçe Gençlik kolları Başkanı Aydın Işık, Darıca Nenehatun Mahalle Başkanı Kemal Taş, Darıca Kazım Karabekir Mahalle Yöneticisi Baki Çepni ve çok sayıda partili katıldı.

HUZUREVİ VE ŞEHİT EVİ ZİYARET ETTİ

Bolu Karacaağaç Köyü Karacaağaç Camiinde kılınan bayram namazının ardından toplanma alanında bayramlaşma gerçekleşti. Genel Başkan bayram namazının ardından ilk olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Ardından partililer ve vatandaşla bayramlaşan Kılıçdaroğlu, Bolu Huzurevi’ni ve iki şehit evi ziyaret etti. Saat 15.30’a kadar programlar devam edecek, 15.30’dan sonra 11 kilometre yürünecek. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen partililer ve vatandaşın yoğun katılımı ile gerçekleşen bayramlaşma programı şölen havasında geçti.

Bu haber toplam 851 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakan Işık’ın bayram programı25 Haziran 2017 Pazar 08:52
  • Bakan, Vali, Siyasi partiler, belediyeler, STK'lar... İşte Kocaeli'de 1.gün bayramlaşma programı24 Haziran 2017 Cumartesi 22:29
  • Vali, şehit ailelerinden helallik istedi24 Haziran 2017 Cumartesi 12:19
  • Güzeloğlu gidiyor, Aksoy geliyor24 Haziran 2017 Cumartesi 10:40
  • Büyükakın’dan veda ziyaretleri24 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • Veysel Kösele o geceyi anlattı: "Beni öldürmeden içeri giremezsiniz"24 Haziran 2017 Cumartesi 00:20
  • İşte Kocaeli'deki sözde sıkı yönetim görevlendirilmesi24 Haziran 2017 Cumartesi 00:09
  • Feribot tıklım tıklım! "Gidiş dönüş 70 TL"23 Haziran 2017 Cuma 23:06
  • Kocaeli'de havaalanı, otogar, tren istasyonları didik didik arandı23 Haziran 2017 Cuma 21:15
  • Kocaeli Büyükşehir’in yeni genel sekreteri belli oldu23 Haziran 2017 Cuma 19:09
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti