CHP Körfez'de Kaçar, yeniden aday

Yemekli organizasyona CHP Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Av.Cengiz Sarıbay, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, partinin önde gelen isimlerinden eski milletvekili Hikmet Erenkaya, Alparslan Seymen, Kirazlıyalı eski Belediye Başkanı Cevdet Şahin’in de katıldığı gecede, CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, 3 Aralık tarihinde yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

KAÇAR: “HEDEF, İPİ GÖĞÜSLEMEK”

CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, iki yıldır örgütün başında olduğunu hatırlattı, “Referandumda, Marmara bölgesinde oyunu en fazla arttıran ilçe olduk. Önceki seçimlerde de yine yüksek oranda oy aldık. Bu trendimizi devam ettirmek için, disiplinimizi bozmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediye seçimlerinde ipi göğüslemek, diğer seçimlerde de başarılı olmak için yeniden aday oluyorum. Delege seçimlerinde olduğu gibi, aday olacak arkadaşlarımız varsa, buyursunlar onlar da gelsin, Demokratik bir yarış yapalım” dedi.

Binali ASLAN