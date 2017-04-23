CHP, OHAL’i tanımadı

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları örgütü, OHAL sürecinde açık alanda yürüyüş yapmanın yasak olması kararına rağmen yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından basın açıklaması yaptı.

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal ve örgütü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Merkez Bankası’ndan başlayarak Sabri Yalım Parkı’nda doğru yürüyüş gerçekleştirip ardından da basın açıklaması yapacaktı. Ancak OHAL kapsamı sebebiyle valilik ve kaymakamlık tarafından yürüyüş güzergahı Kandıra Sapağı mevkiinden Anıt Park alanı güzergahı olarak açıklanmış bunun dışından herhangi bir yürüyüşün yapılması yasaklanmıştı.

KOL KOLA YÜRÜDÜLER

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ve gençlik kolları örgütü Fevziye Camii önünden başlayarak Sabri Yalım Parkı’na kadar slogan atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk bayrağı bulunan örgüt kol kola girerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk” şeklinde slogan attı. Zaman zaman da Gençlik Marşı söyledi. Yürüyerek Sabri Yalım Parkı’na ulaşan gençler burada basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eşi Nurdan Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve parti örgütü de hazır bulundu.

EZİLENİN YANINDA OLDUK

Emniyet güçleri park alanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yeni Cuma Camii önünde çevik kuvvet arabaları hazır bekletilirken, alan çevresin de ise çevik kuvvet ekibi parti örgütünü çember içine aldı. Basın açıklamasını İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal yaptı. Bal, “Yıllardır bu meydanda haksızlığa uğrayanların sesi olmaya çalıştık. Asgari ücretli çalışan işçinin, sigortasız çalıştırılan kadınlarımızı savunmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar ezilen halkımızın yanında olmaya çalıştık. Bugün ise çocuklarımızın, genç kardeşlerimizin , geleceğimizin haklarını savunmak onlara sahip çıkabilmek için bu meydandayız” dedi.

19 MAYIS’TA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

“Bizler Bursa Nutkundan aldığımız görev bilinciyle mücadeleye devam edeceğiz” diyen Bal, “Artık eskisinden daha fazla Millî bayramlarımızı sarılarak coşkulu kutlamalara devam edeceğiz. Hemen önümüzdeki 19 Mayıs’ta kutlamalarında bu sözümüzü fazlasıyla tutacağız. Bu memlekette Cumhuriyet'e, meclisine ve geleceğine sahip çıkan gençler olarak bugünden tez yok daha fazla çalışacak, daha fazla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ardından parti örgütü “Hayır daha bitmedi” sloganları attı.

Çiğdem ARMAĞAN