CHP ÖRGÜT SEÇİMLERİ

CHP’nin örgüt seçimleri, daha öncekilerin benzeri olarak planlandı ve başlatıldı. Şimdiye kadar yapılan örgüt seçimlerinde gözetilmeye çalışılan demokratiklik diğer partilerle kıyaslanamayacak oranda olsa bile yeniden yapılanmayı sağlayamamıştı. Sağlıklı üye yapısı oluşturulamadığından, sorunların çözümüne, beklentilerin karşılanmasına, alternatifliğe, verimliliğe ve temsile göre sürdürülecek işleyiş sağlanamadığı için iktidara gelinemiyordu. Adalet yürüyüşünün örgüt seçimlerinin başlatılması döneminde başarıyla tamamlanması hem CHP siyasetine, hem de Türkiye siyasetine yeni bir siyasi alan açtı. Adalet yürüyüşünün hissettirdiklerini, uyandırdığı heyecanı, başlayan örgüt seçimleriyle içselleştirebilme, alternatif kabul edilebilirliğe taşıma sorumluluğu ortaya çıktı.. CHP, adalet yürüyüşü öncesinin siyasetine dönemeyecek konuma ulaştığını, eski siyaset anlayışını yansıtan bütün görünümlerin olumsuz algılanacağını bilerek seçimlerini tamamlamalıdır.

İKTİDAR PARTİSİNİN ÖRGÜT SEÇİMLERİ

İktidar partisi de başlattığı 6. olağan kongre dönemini daha önceki alışkanlıklarıyla gerçekleştirmeye çalışıyor. Kocaeli yerelinde yaklaşık 260 bin üyesi ile toplam 4800 ilçe delegelerini belirledi. Partiye oy veren her iki seçmenden birinin üye yapılmasına dayanan, yayılım, etkileşim, temsil, kontrol anlayışına göre çalışmalar yaptıklarını yansıtmaktadırlar. Örgütlenmelerini seçim sonuçlarına göre değerlendirerek, politikalarını, çalışmalarını, verimliliklerini ve temsillerini ölçebilmektedirler.

Vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı halkın önceliklerini karşılama mücadelelerini merkeze alarak, ikna yönteminde başarılı oldukları gözlenmektedir. İkna yöntemindeki başarıları nedeniyle de parti içi tartışmaları, yarışmaları erteleyip seçimlerini tamamlayabilmektedirler.

DENENMİŞ BAŞARILI YÖNTEMLER

Denenmiş başarılı yöntemler, uygulanabildiği ve başarı sağladığı için tercih edilmektedir. Bunedenlerle iktidar partisinin kendi ürettiği denenmiş başarılı yöntemlerini izlemesi olağandır. İktidar partisini başarıya taşıyan yöntemlerin, sebepleri, hedefleri, öncelikleri, uygulanabilirliği, evrenselliği, demokrasiyi çözüm üreten sistem olarak kurumlaştırabilme işlevselliği, dönemsel özgün farklılıklar taşımaktadır. İktidar partisini oluşturan ve iktidara taşıyan nedenler, diğer partilerin oluşmasına, bulundukları konumları sürdürmelerine neden olan etkenlerden farklıdır. Mekanik bir yaklaşımla aynı yöntemleri uygulayarak iktidara ulaşılabileceğini iddia etmek yanılgılara neden olabilir. İktidar partisini, darbelerle şekillenen, devletin merkezde olduğu, nispi demokratik vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı geniş halk kesiminin, ihtiyaçları, beklentileri, mağdurlukları oluşturdu. Mücadelesi verilenler, kazanımlar haline getirilenler meşruiyet kazansa bile kurumsal işleyişler haline getirilemedi. Bu nedenlerle, parti içi demokrasi ertelenebilmekte, tartışmalar, yarışlar ikna yöntemleriyle aşılabilmektedir. Bunlara rağmen izlenen ve sürdürülen yöntemler, demokratik, eşitlikçi, evrensel değil, görecelidir. Değişen ve gelişen hayat şartları iktidar partisinin denenmiş başarılı yöntemlerinin, kapsayıcı, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, eşitlikçi, evrensel ihtiyaçların karşılamasına yetmediğini ortaya çıkarmıştır. Tek başına iktidar hedefine ulaşılamayan 15. Haziran seçimleri, 16, Nisan referandumunda ilk defe oy kullanan seçmenlerin eğilimleri, adalet yürüyüşüyle görünürlüğe taşınan toplumsal muhalefetin duyarlılığı, iktidar partisinin dışarıda bıraktığı, kapsayıp, karşılayamadıklarını yansıtmaktadır.

DEMOKRASİNİN ÇÖZÜM ÜRETEN SİSTEM OLARAK KURUMLAŞTIRILMASI

Türkiye’nin aşamadığı temel sorunu demokrasidir. Türkiye yönetim sistemi, halkın iradesinin yapabilirliği temelinde, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla, kendiliğinden işleyebilen demokratik mekanizmalarla sürdürülebilir hale getirilememektedir. Yönetme gücünü hakim olanlar, kendi anlayışlarının, kadrolarının belirleyiciliğini öncelikli hale getirerek, iktidarda kalmalarını sağlayacak kadar demokrasi getirebilmektedirler. İçerisinde bulunduğumuz dönemde sıkıntılar yaşamamız da bu nedenlerledir.

DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZLIĞI

Yaşadığımız dönemde, vesayet sisteminin çözülmüş olması, demokratik beklentilerin ertelenmesi ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ, terör örgütleriyle mücadelelerde de, demokratikliğin, evrenselliğin, eşitliğin, çoğulculuğun ertelenemeyeceği düzeye ulaşılmıştır. Bu nedenlerle, iktidar partisi siyasetinde belirleyici olan önceliklerin, denenmiş başarılı yöntemlerle sürdürülebilmesi çok zordur. Adalet yürüyüşüyle, kitleselliğe ve toplumsal muhalefetin kabul edilebilirliğine taşınan siyasal alanın, Demokratik Hukuk Devleti önceliğinin vazgeçilmezliğiyle sürdürülebilir hale getirilmesine ihtiyaç vardır.