CHP Orhan Mahallesi'nde çift liste

Çiğdem ARMAĞAN- Orhan Mahallesi ve Şirintepe Mahallesinde bugün gerçekleşecek olan delege seçimiyle mahalleler tamamlamamış olacak. Orhan Mahallesinde 139 üyenin oy kullanma halkı var. Kongre sonucunda 6 delege ve 21 ön seçim delegesi belirlenecek. Çekilmeli seçimde yeşil ve beyaz liste yatışıyor. Seçim saat 13.00'te başladı, 15.00'te son bulacak.

Orhan Mahallesi Yeşil liste

Kongre delegeleri

Fatma Toktaş, Tülay Bağdatlı, Betül Yıldızlı, Atakan Sonugelen, Davut Cömert, Gökhan Ercan.

Ön seçim delegeleri

Ayten Erden, Nevin Aktürk, Mecbure Servi, Gülten Sürgit, Gülay Filiz, Raife Şahin, Didem Erdem, Armağan Meriç, Birol Özyürek, Mustag Kemal Dönmez, Mustafa Kemal Çetin, Emre Dal, AHmet Kösemen, Semih Bekar, İbrahim Yıldız, Osman Uzun, Güven Günaydın, Hasan Tarhan, Erhan Çeltiker, Yakup Tanrıöver.

BEYAZ LİSTE

Kongre Delegeleri: İlkay Kaleli, Tümay Duran, Hasan Hüseyin Çakar, Harun Erenkaya, Ferhat Karabulut, Mustafa Pektaş.

Ön seçim Delegeleri: H.Ahmet Uzun, Osman Uzun, Erhan Çeltikler, Emine Özertan, Emine Gülsever, Necla Toktaş, Arif Hakan Yeşil, Birol Özyürek, Mustafa Kemal Çetin, Mecbure Servi, Yakup Tanrıöver, İlker Karadeniz, Samet Sapmaz, Metin Aslan, Şeyda Artman, Havva Çeltiker, Engin Uzuner, Hasan Tarhan, Selahattin Karabulut, Emin Gül, Engin Aslan.