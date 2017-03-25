CHP Selin Sayek Böke'yi ağırladı

CHP Parti Sözcüsü, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili, Selin Sayek Böke bugün ilimize gelerek referandum süreci çalışması yaparak Hayır’ı anlattı.

Bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Böke, ilk olarak Kocaeli Tabip Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli ve oda üyeleri yer aldı. Programda ilk olarak konuşan Kocaeli Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli, “Hekimlerin yaşadıkları sorunları her platformda dile getiriyoruz. Sağlık alanında ülkemizde Selin Hanımın anne ve babası İskender ve Füsun Sayek halk sağlığı ve Türk Tabileri Birliği’nde sağlık konusuna çok emeği geçen kişilerdir. Füsun Hoca hekimlerin Füsun ablasıydı. Onun kızını burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ

Selin Sayek Böke ise, “Bugün yaşadığımız baskıcı ortam bizlerin bir arada olmasını gerektiriyor. Biz CHP’liler hayırları çoğaltmak adına, bunun memleket meselesi olarak gördüğümüz için ülkeyi karış karış geziyoruz. Türkiye konuştukça hayırlar çoğalıyor. Daha aydınlık yarınlar için sizlerin de hayırları çoğalttığınızı gözlemliyorum. Sağduyulu ve demokrasiye sevdalanmış milyonlar artık sadece kulak kabartmıyorlar. Yarını inşa etmek için ortaklık kuruyor. İktidar da bu tehlikeyi anladığı için daha da hırçınlaşıyor. Kendisinin anlatacak hikayesi kalmadığı için demokrasi diyenleri tehdit ediyor” diye konuştu.

ŞİDDET DİLİNİ ARTTIRDILAR

İlimizde görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerden söz eden Böke, “OHAL sürecinde Kocaeli’de akademisyenler bu tehdidi diğer illerdeki akademisyenlere göre daha önceden hissetti. Akademisyenleri terörist diye sınırlandırdılar. Ama bunda tek kaybeden saray düzenidir. Bu mücadelenin sonunda kazananın özgürlük olacağını biliyoruz. Biz özgürlüğü 4 duvar arasındaki üniversitelerde değil, daha özgür üniversiteler de yaygınlaştırarak yarınlara daha kolay ulaşacağız. Terörist diyerek şiddet dilini arttıranlar fiziksel şiddete de yol açmışlardır” ifadelerini kullandı.

EVET ÇIKARSA İSTİKRARSIZLIK VAR

Böke şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin fakirleşmesini istiyor musunuz? İşsizliğin devam etmesini istiyor musunuz? Sorularını karşımıza koyuyorlar. OHAL’in uzatıldığı süreçte enflasyon çift haneye ulaştı. Tek adamın yönettiği yerde enflasyonun çift haneye yükselmesini gördük. Türk parası değer kaybediyor. OHAL sürecinde Türk parası 60 kuruş değer kaybetti. Cebimizin erimesini, işsizliğin artmasını istemiyorsak sandıkta hayır demeliyiz. 16 Nisan’dan sonra evet çıkarsa istikrarsızlık var. Kavga eden yaklaşım var. Hepimiz için fakirlik ve yoksulluk var.”

Çiğdem ARMAĞAN