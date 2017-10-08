CHP Şirintepe'de seçim başladı
CHP'nin son mahalle delege seçimlerinden diğer Şirintepe Mahallesinde gerçekleşiyor.
Çiğdem ARMAĞAN- Çift liseli kongrede beyaz ve mor liste yarışıyor. Seçim 13.00'te başladı. 15.00 itibarıyla son bulacak.
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ MOR LİSTE
Kongre Delegeleri: Nilgün Düzen, Yıldız Aş, Ümran Esen, Canan Yıldızhan, Asliye Kavas, Sema Bozkurt, Gülcan Sertel, Ali Kemal Kılıçdaroğlu, Hakan Kızıler, Emre Yılmazoktay, Mete Bozkurt Önseçim Delegeleri: Neşe Akbaş,Nezaket Esen, Ayşegül, Topsakal, Mediha Kösemen, Mukadder Enç, Fatma Nil Çağlar, Hüsniye Çoban, Yeliz Akyıldız, Serpil Tuna, Özlem Altuncevahir, Sebahat Penez, Nevin Demirkol, Sabriye Öznazlı, Leyla Çakır, Sevim Köstekli, Berrin Şentürk, Fatma Doğan, Betül Karamanlı, Derya Pamuk, Saime Başaran, Nihal Kızıler, Alev Yılgın, Zeliha Akkaya, Feriha Sayaroğlu, Vildan Balcı, Çağla Meydan, Gülbeyaz Yılgın, Jale Rezzan Bozkurt, Gülsüm Kıdış, Özge Durmaz, İhsan Akgün, Azmi Özaydın, Hüseyin Eker, Mehmet Aksoy, Ümit Çağlar, Bülent Kasabalı, Kadri Mustafa Çağlar, Adnan Düzen, Abdullah Beşik, Mehmet Vural Erkutay, Çetin Meydan, Alaettin Şahinyılmaz, Cengiz Alparslan, Mehmet Tuna, Murat Çakar.
BEYAZ LİSTE
Kongre delegeleri: Tahir Toksoy, İbrahim Güçlü, Sema Bozkurt, Rezzan Muti, Aydın Doğan, Ertuğrul Baloğlu, Fadime Akıncı, Selman Konak, Hasan Meşe, Sibel Çimen, Bora Altay. Ön seçim delegeleri: Ali Rıza Dadaş, Hacer Ünal, Cengiz Alpaslan, Azmi Özaydın, Hakan Kızıler, Mehmet Turan Akdeniz, Ali Biçer, Huriye Güçlü, Zübeyd Doğan, Emre Aydınoğlu, Sabriye Öznazlı, Mustafa Karahan, Gülden Azak, Mehmet Aksoy, Rabiye Yetik, Hüseyin Eker, Osman Tuncer, Gülsüm Kıdış, Coşkun Akıcı, Emre Gelici, Halil Arayıcı, Mesut İlhan Eminoğlu, İbrahim Aydın, Huriye Deliahmet, Şerafettin Turan, Nail Doğan, Atilla Çoban, Nivit Tan, Sadi Gürses, Belgin Sarper, Çetin Meydan, Güler Aydın, İbrahim Bilgili, Figen Ceylan, Yunus Emre Yılmazoktay, Ruşen Ceyhan, Eşref Doğan, Saniye Şeyda Güçlü, Emre Şahinyılmaz, Uğurtan İhsan Akgün, Abdullah Beşik, Yücel Candan, Hüseyin Babür, Çağla Meydan.
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