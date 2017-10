CHP VE POZİTİF AYRIMCILIK

CHP kendisini yeniden üretebilmek, alternatif olmak için kadın özgünlüğüne ve dinamizmine ihtiyaç duyarak pozitif ayrımcılık uygulamasını başlatmıştı. Uygulamanın beklenilen katkıyı yapabilmesi için sorunların, ihtiyaçların ve beklentilerin temsilciliği işlevselliğiyle kurumlaştırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Pozitif ayrımcılığın, toplumsal değişime ve demokratikleşmeye katkısı, kapsayıcılığın dönüşümün genel geçerli yaklaşımlarla sergilenmesiyle sağlanabilecektir.

MUHAFAZAKAR KADINLARIN KAZANIMLARI

İktidar partisi, inancına, ibadetine, geleneksel kılık, kıyafetine bağlı kadınların katılımı ve katkısıyla başarılara ulaşmıştı. Muhafazakar değerlere bağlı kadınlara önemli kazanımlar da sunabilmişti. Kadınların hayatın her alanında, değiştirici, geliştirici özgünlüğüyle yer almasını, eşit, özgür, demokratik, evrensel değerlerle kurumlaşmış sürdürülebilirliğe ulaşmasında etken olmasını sağlayamamıştı. Türkiye’nin değişip, demokratikleşmesi, Demokratik Hukuk Devletinin inşasını tamamlayabilmesi için kapsayıcı yaklaşımlarla kadın hareketinin sahiplenmesine ihtiyaç vardır.

HAYATIN İÇERİSİNDE KADINLARIN YERİ

Türkiye’de yaşayanların yarısı kadındır. Diğer yarıyı dünyaya getiren, koruyan, gözeten, değiştiren, geliştiren, hayata tutunma mücadelesine ortak olan da. Kadınların, hayatın içerisindeki doğal, işlevsel konumlarıyla yer alabilmesi temel olmalıdır. Değişen, gelişen Türkiye’ de kadının hayatın her alanına katılması, kadın özgünlüğüyle sorumluluklar yüklenmesi gerçekleştirilmelidir. Türkiye’ deki siyasetin demokratikleşip özgürleşmesi için siyasi çalışmaların içerisinde en az 1/ 3 oranında kadınların yer almasına ihtiyaç vardır. Kararların alınmasında, uygulamalarda, sorunlarımızın çözümünde, ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasında kadın özgünlüğünün katılımı ve katkısı sağlanabilmelidir.

TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ VE KADIN KOTASI

Evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülebilirliğe taşınacak farklılıkların birlikteliği Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi için vazgeçilmez önemdedir. Bu nedenlerle, bir milletvekilinin çıkmasını sağlayacak oy oranına ulaşmış her farklılığın, sorunlarını, önerilerini, beklentilerini açıkça, mecliste ortaya koyabilmesi, çözümler arayabilmesi sağlanmalıdır. Bunun için, toplam oy kullanımına göre her yüzde birlik orana bir milletvekilliği hakkı tanınıp, 100 Türkiye milletvekilliği düzenlemesi yapılmalıdır. Türkiye milletvekilliği düzenlemesi yapılırken bu hakkın, bir kadın, bir erkek milletvekiliyle temsil edilmesi sağlanarak yarısının kadınlardan oluşması gözetilmelidir.

KENT TEMSİLCİSİ KADIN MİLLETVEKİLLİĞİ

Türkiye’nin 81 ili bulunmaktadır. Kadınların hayata katılımının ve katkılarının her kentin özgünlüğü kapsamında sağlanabilmesi için her kente bir kadın milletvekili sorumluluğu düzenlemesi yapılabilir. Seçim sonuçlarına göre her ilde en çok oy alan siyasi partiye o il için bir kadın milletvekili temsilciliği hakkı tanınabilir. Her ilin sorunlarının, ihtiyaçlarının, beklentilerinin, kadın özgünlüğüyle belirlenip çözülmeye çalışılması kadınların hayata katılımını hızlandırıp etkinleştirecektir. Kent temsilcisi kadın milletvekilinin verimliliğini artırmak için kentteki çalışmalarını yapabilmesine yardımcı olacak mekanın ve sekreterliğin tahsisi valilik tarafından karşılanabilmelidir.

KADIN MİLLETVEKİLİ ORANI

Türkiye milletvekilliği statüsüyle en az 50 kadın milletvekili, kent temsilcisi kadın milletvekilleriyle de

81 kadın milletvekilinin doğal özgünlüğüyle sorunlarımızın çözülmesine katılması önemli dinamizm sağlayacaktır. Partilerin kota ve kontejanlarından katılanlarla, siyasi partilerde ulaştıkları başarılarla yer alanlarla birlikte kadınların siyasetteki ağırlığı 1 / 3 ve üzerine ulaşabilecektir.

KADIN MİLLETVEKİLLİĞİNİN İŞLEVSELLİĞİ

Türkiye milletvekilliğiyle veya kent temsilcisi kadın milletvekili olan kadınlar bu hakkı bir defa kullanabilmelidir. Kadınlara uygulanan pozitif ayrımdan yararlanan kadınlar başarılı olduklarında siyasi partilerde etkin olarak değerlendirileceklerdir. Türkiye’nin temel sorunlarına kadın özgünlüğü ve duyarlılığıyla çözümler geliştirilirken, bu hakkın işlevsizleştirilmemesine, araç olarak kullanılmasına imkan verilmemesi esas olmalıdır.

TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ VE KENT TEMSİLCİLİĞİ MİLLETVEKİLLİĞİNİN KATKILARI

Türkiye milletvekilliği ve kent temsilcisi kadın milletvekilleri belirlemeleri milletvekili seçim sonuçlarına göre yapılabilecek düzenlemelerdir. Siyasi partiler, kendi anlayışlarına uygun bilim insanlarını, uzmanları, başarılı kadroları Türkiye milletvekilliği ve kent temsilcisi kadın milletvekilliğinde değerlendirebileceği için parti içi demokratik yarışların verimliliği artacaktır. Sorunlarımıza genel geçerli çözümler arayan, kentlerin farklı dinamiklerini çözüme katmaya çalışan kadın özgünlüğü hayatımızın değişmesinde, gelişmesinde etkili olacaktır. En çok oy alan siyasi parti en fazla yararlanacağı için, uzlaşmaya, kapsayıcılığa, demokratikliğe, alternatifliğe, iktidar hedefine yoğunlaşmaya katkı sağlayacaktır. Türkiye milletvekilliği ve kent temsilcisi kadın milletvekilliği düzenlemeleri, dar bölge veya en fazla 3 milletvekilliği ile sınırlanmış daraltılmış bölge milletvekilliği seçim sistemiyle birlikte düzenlenebilirse, Türkiye’nin demokratik dönüşümüne önemli dinamizm ve heyecan katabilecektir.