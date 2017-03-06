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CHP yeni binada ilk toplantıyı yaptı

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CHP yeni binada ilk toplantıyı yaptı
CHP yeni binada ilk toplantısını yaptı. Toplantıya başkanlık eden İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Partimize, birlikte bina kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İLK TOPLANTI

CHP il örgütü yeni il binasında ilk referandum toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay başkanlığında gerçekleşen toplantıya Milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan,  Referandum Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu ve üyeleri, il yöneticileri Adnan Tok, Bilgi Dehmen, Selim Yıldız, Naim Keskin, Sabriye Şahin, Harun Yıldızlı, Metin Düzgün, Nilay Merttürk, Hasan Akar, CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Kübra Öz katıldı.

MUTLULUK YAŞIYORUZ

Bugün yeni binamızda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz diyerek konuşmasına başlayan İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Hepinize hoş geldiniz diyorum.  Bu binanın öncelikle Kocaeli’ne CHP’ ye hayırlı olmasını diliyorum.  Katkı veren arkadaşlarımıza daha sonra plaket vereceğiz ancak ben şimdiden bu binada emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu binanın hazırlanmasında fiziki olarak büyük emeği geçen İl Yöneticimiz Harun Yıldızlı’ya ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duygularla ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Partimize,  birlikte bina kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi

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