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CHP'de 4 ilçenin kongre takvimi

CHP'de 4 ilçenin kongre takvimi

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Mahalle delege seçimlerini geçtiğimiz hafta tamamlayan CHP ilçe kongrelerine başlıyor.  CHP İzmit İlçe Örgütü'nün 9 Aralık Cumartesi günü yapılacağının açıklanmasının ardından diğer 4 ilçeninde tarihleri netleşti.

Diğer ilçelerin kongre takvimi şöyle:
Derince: 3 Aralık
Gölcük: 2 Aralık
Karamürsel: 2 Aralık
Gebze: 10 Aralık

CHP İzmit'in kongre tarihi belli oldu

İşte CHP İl kongresinin tarihi

Çiğdem ARMAĞAN

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