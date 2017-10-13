CHP'de 4 ilçenin kongre takvimi
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Mahalle delege seçimlerini geçtiğimiz hafta tamamlayan CHP ilçe kongrelerine başlıyor. CHP İzmit İlçe Örgütü'nün 9 Aralık Cumartesi günü yapılacağının açıklanmasının ardından diğer 4 ilçeninde tarihleri netleşti.
Diğer ilçelerin kongre takvimi şöyle:
Derince: 3 Aralık
Gölcük: 2 Aralık
Karamürsel: 2 Aralık
Gebze: 10 Aralık
CHP İzmit'in kongre tarihi belli oldu
İşte CHP İl kongresinin tarihi
Çiğdem ARMAĞAN
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