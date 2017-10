CHP’de barış; büyük bir hayal

Yılların tecrübesi. Bu şehirde bir yerel gazete yazarı için, en popüler konu, CHP’nin içini yazmaktır.

CHP ile CHP’liler ile ilgili yazılar çok okunur. Tartışılır. Geri dönüşü olur. Tabii, bunun pek çok nedeni var. Yerel gazete okurları, hala ağırlıklı olarak CHP’lilerdir. Ayrıca CHP’liler meraklıdır. Kendi içlerinde her daim kavgalıdır. Dedikoduya meraklıdırlar. Daha pek çok faktör sayılabilir.

Önceki gün bu sütunlarda “Artık barış zamanı” başlıklı bir yazı yazdım. Çok uzun bir aradan sonra CHP milletvekili Haydar Akar, CHP’nin potansiyel İzmit adayı Selman Yıldırım ile birlikte yemek yediğimizi, sohbet ettiğimizi anlattım. Yazının ana teması, “2019 seçimlerine gelinirken, CHP içinde tam bir barış sağlanmalıdır. Aksi halde seçim başarısı hayaldir” şeklindeydi. Kimsenin birbiriyle sarmaş dolaş olacak hali yok. Ama en azından dışarıya karşı parti içinde bir birliktelik, bir dostluk havası yaratılmalıdır gibi bir fikri anlatmaya çalıştım.

Beklediğim gibi, yazıyla ilgili pek çok geri dönüş oldu. Diyelim ki, bu yazıyla ilgili 100 kişi aradı. Tanıdık, tanımadık. Ama hepsi CHP’li. Arayanların yarısı, “Ne kadar doğru yazmışsın. İyi etmişsin, Haydar Akar ve Selman Yıldırım’la oturup, onları dinlemekle iyi yapmışsın. Parti içinde gerçekten barışa çok ihtiyaç var” şeklinde görüş belirtti. Ama arayanların diğer yarısı-ki onlar da CHP’li- “Bizi hayal kırıklığına uğrattın. Onlarla birlikte, sen de mi çeteye katıldın. Haydar Akar ile Salman Yıldırım, önce 2014’ün hesabını versinler. Bu parti üzerinde nasıl oyun oynadıklarını anlatsınlar. Onlarla barış olur mu?” kabilinden söz etti.

Bir kez daha anladım ki, CHP içinde barış falan olmaz. Bunun için uğraşmak, beyhude bir çabadır.

Biz, mehteran marşı ile iki ileri bir geri yürümeyi, yağlı güreş ile ilgili bütün kuralları öğrenmeyi önemseyelim. 2019’dan sonra da bu şehirde aynı hava devam edecek gibi görünüyor.

Ayaz elini çabuk tutmalı

Her sabah işe, yerel gazetelere göz atarak başlarım. Haberler, üç aşağı beş yukarı aynıdır. Yerel gazetelerde resmi ilanlara dikkatle bakarım. Çünkü her resmi ilan, her ihale ilanı, aslında önemli bir haberin işaretidir.

Son zamanlarda gazetelerde resmi ilanlardan (ihale ilanları) daha fazla, icra ve sulh hukuk mahkemesi ilanları bulunuyor. İcra ilanları, içimi sızlatır. Firma ya da şahıs batmıştır, elindeki avucundaki mallar icra marifeti ile satışa çıkartılır. Sulh hukuk mahkemesi satış ilanları ise, aileler içindeki anlaşmazlıklar sonuca aileye ait malların bir kişi tarafından satın alınması maksadıyla satışa çıkartılmasını içerir.

Aylardır bu ilanlardan çok fazla var. Nedeni ise, aileler içinde anlaşmazlık yaratan arazi simsarlarının büyük ve önemli arazileri ucuza kapatma isteğidir. Bizim ilimizde bu işleri organize edenler var. Özellikle uzun süre önce kamulaştırılacağı ilan edilmiş, ama devlet tarafından parası ödenmemiş arsaların sahibi ailelerin içi karıştırılıyor. Araziler aile fertlerine miras yoluyla kalmış. Çok hisseli. Bugünkü değeri 1, kamulaştırıldığında 3-5 olacak. Arsanın hissedarları içindeki paraya en çok ihtiyaç duyan kişi tahrik ediliyor. Aile içinde tartışma başlatılıyor. Sonra arazinin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkartılması sağlanıyor.

Ellerinde hazır para bulunan, bu tür arazileri kovalayanlar devreye giriyor. Adliye içinde de bunların iş takipçileri var. Gerekli bilgileri aktarıyorlar. Arazi, mahkemece satışa çıkartılıyor. Belirlenen değer üzerinden simsarlar topluyor.

………….

Bu çok büyük bir yaradır. Gelecekte çok ciddi sıkıntılara neden olacaktır. Göz göre göre yapılıyor. Bunun en önemli nedeni de devletin “Ben burayı kamulaştıracağım” dediği arazilerin parasını ödemiyor olması.

Kuzey Marmara Otoyolu, Güney Marmara Otoyolu üzerinde kalan araziler var. Çok sayıda baraj, gölet, sulama tesisi inşaatı alanı içinde kalan topraklar var. Kamulaştırma kararı alınmış. İnsanlar topraklarını kullanamıyor. Bırakın bina yaparak değerlendirmeyi, devlet ne zaman alacak belli olmadığı için tarım arazisine ürün bile ekilemiyor. Ama ileride çok değerlenecek bu arazileri, asıl sahiplerinin elinden, işini uyduran uyanıklar topluyor.

………………

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ile 30 Eylül’deki kongreden iki gün önce konuşmuştum. Ayaz, konunun farkında. Daha resmen ilçe başkanı olmadan önce, Akmeşe bölgesindeki 25 köyün muhtarları ile bir araya geldiğini anlatmıştı. Bu yukarıda anlattığı işler, özellikle Akmeşe bölgesinde, Kandıra köylerinde çok yoğun. Ayaz, “Ciddi bir kamulaştırma sorunu var. Devlet paraları ödememiş. Bu konuyu çok yakından takip ediyorum. Gerekirse Ankara’ya gidip çözmeye çalışacağım” demişti.

İlimizde ciddi bir yara ve sıkıntı haline gelen bu konuyu, AK Parti Milletvekilleri araştırıp, sormuyorlar. Umut, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’da.

Ama O’nun da elini çabuk tutması gerekiyor. Şu sıralar ilimizdeki Sulh Hukuk Mahkemelerinin iş yükü çok ağır. Çünkü, pek çok hisseli arazi, izale-i şüyu yolu ile satışa çıkartılıyor ve ailelerin elinden arsa simsarlarının eline geçiyor. Bu konuyu ne yazık ki, bazı avukatlar da çok yakından takip edip, kaşıyor. Kamulaştırılacağı açıklanan arazilerin bedellerinin devlet tarafından bir an önce ödenmesi gerekiyor.

Çok uzak bir hayal

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2023 yılında düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası’na ev sahipliği için resmen başvurdu. Türkiye, daha önce Dünya Basketbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı. Son olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası finallerini büyük bir başarıyla organize ettik.

Karar kasım ayında verilecek. 2023 Dünya Basketbol Şampiyonasına Türkiye ile birlikte Rusya, Arjantin, Japonya da ev sahibi adayı olmuş. Uzak bir ihtimal. Ama bu onurlu görev, bu büyük organizasyon Türkiye’ye verilebilir.

Şimdiden ilimizin yetkilileri uyanık olmalı ve harekete geçmeli. Bizim Yahya Kaptan’da mükemmel bir spor salonumuz var. Ama parke zemini basketbol oynamaya elverişli değil. Öncelikle bu zemini değiştirmek gerekiyor. Sonra, 2023’te Dünya Şampiyonası finalleri Türkiye’ye verilirse, gruplardan birini İzmit’e istemek hakkımız.

Bize 2017 Universiad Oyunları söz verilmişti. Kandırıldık. Hiçbir ulusal veya uluslararası büyük turnuvayı şehrimize getiremedik. Artık stadımız var, salonumuz var, lüks otellerimiz var. Ulusal ve uluslararası turnuvalara talip olmalıyız. İstemeliyiz. Bu şehri biraz spor getirmeliyiz. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına denk gelecek 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye’ye verilirse, İzmit olarak mutlaka bu işin bir ucundan tutmalıyız.

DUVAR YAZISI

Yavaş yavaş kaloriferler

yakılmaya başlandı. Gelecek ay

bütçenize, doğal gaz faturası

için para ayırmayı unutmayın.