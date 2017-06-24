CHP’de bayramlaşma 2. ve 3.gün

CHP Kocaeli İl Örgütü, Ramazan Bayramı ile ilgili bayramlaşma programını ‘Adalet’ yürüyüşü sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na göre düzenledi.

CHP’liler bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacak ve Adalet Yürüyüşü programına katılacak. CHP’liler saat 07.30’da Perşembe Pazarı alanından otobüslerle hareket ederek D-100 Karayolu üzerinde yürüyüşünü sürdüren Kılıçdaroğlu’na katılmak üzere yola çıkacak. CHP’DE BAYRAMLAŞMALAR CHP’liler, yarın yapmayacakları yereldeki bayramlaşma programlarını yarın ve 3. güne kaydırdı. Belirlenen programa göre pazartesi günü Derince saat 12.00’de, İzmit saat 13.00’te, Gölcük saat 14.00’te, Karamürsel saat 14.30’da, Darıca saat 15.00’de, Gebze’de saat 16.00’de ilçe binalarında bayramlaşmalarını gerçekleştirecekler. Kandıra ilçe örgütü ise, bayramlaşmayı bayramın 3.günü saat 11.00’de ilçe binasında yapacak. Çiğdem ARMAĞAN

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