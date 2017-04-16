  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 17 °C

CHP'de erken sevinç

»
CHP'de erken sevinç
CHP İl Örgütü, sandıkların kapanmasının ardından il binasına geçerek seçim sonuçlarını il başkanlığında takip etti.

Sandıkların kapanmasının ve sayımların başlamasının ardından İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan ve Av. Fatma Kaplan Hürriyet sonuçları il binasında takip etti. Öte yandan genel merkez verilerinden takip eden Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri erken sevinç yaşadı. Verilere göre bazı illerde hayır oylarının önde olduğunu öğrenen kadın kolları üyeleri sonuçları alkışlarla kutladı. 

Ayşegül KALAYCI

 

Bu haber toplam 6044 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akar oyunu kullandı16 Nisan 2017 Pazar 12:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sıradan bir oylama değil16 Nisan 2017 Pazar 12:17
  • Baran: "16 Nisan milat olacak"16 Nisan 2017 Pazar 10:25
  • Kocaeli'deki siyasiler nerede oy kullanacak?15 Nisan 2017 Cumartesi 21:02
  • Bakan Işık: Türkiye Cumhuriyeti inanın çok daha güçlü olacak15 Nisan 2017 Cumartesi 16:40
  • Ak Parti ile MHP birlikte yürüdü15 Nisan 2017 Cumartesi 16:01
  • AK Parti Karamürsel’de eski yöneticiler toplandı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:53
  • Cumhurbaşkanı'ndan referandum anketi açıklaması14 Nisan 2017 Cuma 21:01
  • 15 Temmuz şehidinin eşi o geceyi unutamıyor14 Nisan 2017 Cuma 17:29
  • BBP, kabuk değiştirdi 14 Nisan 2017 Cuma 10:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti