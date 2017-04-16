CHP'de erken sevinç

CHP İl Örgütü, sandıkların kapanmasının ardından il binasına geçerek seçim sonuçlarını il başkanlığında takip etti.

Sandıkların kapanmasının ve sayımların başlamasının ardından İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan ve Av. Fatma Kaplan Hürriyet sonuçları il binasında takip etti. Öte yandan genel merkez verilerinden takip eden Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri erken sevinç yaşadı. Verilere göre bazı illerde hayır oylarının önde olduğunu öğrenen kadın kolları üyeleri sonuçları alkışlarla kutladı.

Ayşegül KALAYCI