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CHP’de ilçe kongre tarihleri belli oldu

CHP’de ilçe kongre tarihleri belli oldu

Muhtarlık bölgesi delegeleri ve parti içi önseçmen seçimlerini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Örgütü, ilçe kongre tarihlerini belirledi. 

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İLÇE KONGRELERİ ARALIK AYINDA

Eylül ve Ekim aylarında muhtarlık bölgesi ve parti içi önseçmen seçimlerini tamamlayan CHP Kocaeli Örgütü ilçe kongrelerine hazırlanıyor. CHP’de 21 Ekim 2017 Cumartesi günü başlayacak olan ilçe kongre takvimi 26 Kasım 2017 Pazar günü sona erecek. Ancak ilçe kongre takvimleri belirlenirken bir önceki olağan kongre tarihinden sonra iki yıl geçmesi gerektiği hususu dikkate alındığından ilimizde ilçe kongreleri Aralık ayında gerçekleşecek. 

İLK KONGRE GÖLCÜK SON KONGRE KARAMÜRSEL’DE 
İLÇE        TARİH            SAAT            YER    
Gölcük        02.12.2017 Cumartesi     10.00-17.00        Kavaklı Melisa Düğün Salonu
Kartepe        03.12.2017 Pazar        13.00-18.00        Uzunçiftlik Düğün Salonu
Körfez        03.12.2017 Pazar        10.00-17.00        Körfez Bel. Tütünçiftlik Kültür Merkezi 
Darıca        03.12.2017 Pazar        10.00-17.00        Darıca Bel. Kapalı Spor Salonu
Derince        03.12.2017 Pazar        10.00-18.00        Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
Kandıra        06.12.2017 Çarşamba    11.00-17.00        Turan Güneş Kültür Merkezi
İzmit        09.12.2017 Cumartesi    10.00-18.00        Fuariçi Şehir Restaurant
Çayırova        09.12.2017 Cumartesi    12.00-18.00        Çayırova Bel. Kültür Salonu
Gebze        10.12.2017 Pazar        11.00-17.00        Osman Hamdibey Kültür Merkezi
Dilovası        10.12.2017 Pazar        13.00-17.00        İlçe Başkanlığı
Başiskele    17.12.2017 Pazar        12.00-16.00        Yeni Köy Kültür Merkezi
Karamürsel    22.12.2017 Cuma    13.00-17.00        Karamürsel Kültür Merkezi         

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