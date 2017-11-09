CHP’de ilçe kongre tarihleri belli oldu

İLÇE KONGRELERİ ARALIK AYINDA

Eylül ve Ekim aylarında muhtarlık bölgesi ve parti içi önseçmen seçimlerini tamamlayan CHP Kocaeli Örgütü ilçe kongrelerine hazırlanıyor. CHP’de 21 Ekim 2017 Cumartesi günü başlayacak olan ilçe kongre takvimi 26 Kasım 2017 Pazar günü sona erecek. Ancak ilçe kongre takvimleri belirlenirken bir önceki olağan kongre tarihinden sonra iki yıl geçmesi gerektiği hususu dikkate alındığından ilimizde ilçe kongreleri Aralık ayında gerçekleşecek.

İLK KONGRE GÖLCÜK SON KONGRE KARAMÜRSEL’DE

İLÇE TARİH SAAT YER

Gölcük 02.12.2017 Cumartesi 10.00-17.00 Kavaklı Melisa Düğün Salonu

Kartepe 03.12.2017 Pazar 13.00-18.00 Uzunçiftlik Düğün Salonu

Körfez 03.12.2017 Pazar 10.00-17.00 Körfez Bel. Tütünçiftlik Kültür Merkezi

Darıca 03.12.2017 Pazar 10.00-17.00 Darıca Bel. Kapalı Spor Salonu

Derince 03.12.2017 Pazar 10.00-18.00 Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

Kandıra 06.12.2017 Çarşamba 11.00-17.00 Turan Güneş Kültür Merkezi

İzmit 09.12.2017 Cumartesi 10.00-18.00 Fuariçi Şehir Restaurant

Çayırova 09.12.2017 Cumartesi 12.00-18.00 Çayırova Bel. Kültür Salonu

Gebze 10.12.2017 Pazar 11.00-17.00 Osman Hamdibey Kültür Merkezi

Dilovası 10.12.2017 Pazar 13.00-17.00 İlçe Başkanlığı

Başiskele 17.12.2017 Pazar 12.00-16.00 Yeni Köy Kültür Merkezi

Karamürsel 22.12.2017 Cuma 13.00-17.00 Karamürsel Kültür Merkezi