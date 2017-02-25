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CHP’de ilçe referandum koordinasyonu da tamam

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CHP’de ilçe referandum koordinasyonu da tamam
Geçtiğimiz hafta referandum süreci için İl Referandum Koordinasyon Kurulu üyelerini oluşturan CHP, 12 ilçe referandum koordinasyon kurulu başkanlarını da tamamladı.

CHP İl Referandum Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu, dün parti binasında ilçe referandum koordinasyon kurulu başkanlarıyla toplanı gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde Uslu, basın mensuplarına 12 ilçede kurulan koordinasyon kurulu ilçe başkanlarını basına tanıttı. Basın açıklamasında İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve parti örgütü katıldı. Belirlenen ilçe başkanları referandum çalışma süresince Kocaeli’deki tüm ilçelerde koordinasyonu sağlayarak referandumda neden ‘hayır’ denilmesi gerektiğini halka anlatacak.

HERKES SAHAYA ÇIKACAK

“Kapalı alanlarda son toplantımız” diyen İl Başkanı Cengiz Sarıbay şunları söyledi: “Körler, sağırlar birbirini ağırlar süreci bitti. Herkes sahaya çıkacak. Belirlediğimiz ilçe referandum koordinasyon başkanları mahallere giderek neden hayır dediğimizi anlatacak. Seçim aktivitesi olarak düşünmeyin bunu ve gittiğimiz her yerde anlatın. Bunun bir rejim değişikliği olduğunu ve ülkemizi 50’den önceki döneme getireceğini anlatın. Bu bir demokrasi değil. Azerbaycan başbakanı geçtiğimiz hafta eşini yardımcı yaptı. Yani kendi ölürse yerine eşi geçecek, aynı sistem.

MADDİ KAYNAK BEKLEMEYİN

Mahalle ve sokaklara giderek sohbet edin, çay ve kahve için bizim istediğimiz bu. Kesinlikle tartışmayın. Bu konulardan hassasiyet istiyorum. Herhangi bir şekilde bundan sonra kapalı toplantılar yok. Maddi ve kaynak olarak fazla bir şey beklemeyin. Herkes kendi yağı ile kavrulacak. Meclis üyeleri ve parti örgütünden alacağınız 50 TL ile işler yürüyecek. Eğer genel merkezden kaynak gelirse bunu paylaşacağız.

KRİTİK BİR DÖNEMEÇTEYİZ

Tanıtım öncesinde basın açıklaması yapan İl Referandum Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu, “Ülkemizin gündemine suni bir biçimde dayatılan anayasa değişikliği ile geleceğimizi ilgilendiren kritik bir dönemeçteyiz. Cumhuriyet adına , demokrasi adına, haklarımız ve özgürlüklerimiz adına, sosyal devlet adına, birliğimiz ve beraberliğimiz adına, ne kazandıysak hepsini ortadan kaldıracak bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Türkiye siyasal rejiminin fiili bir tek adam rejimi haline geldiği ve fiili durum hukuken kurumsallaştırmaya çalışıldığı başkanlık sistemini olağanüstü hal ortamında oylayacağız” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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