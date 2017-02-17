CHP’de referandum koordinasyonu kuruldu

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay oluşturduğu İl Referandum Koordinasyon Kurulu’nu basın mensuplarına tanıttı.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay önceki gün partisinin il binasında düzenlediği basın açıklamasında 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesinde İl Referandum Koordinasyon Kurulu’nu tanıttı. İl Referandum Koordinasyon Kurulu Bozkurt Uslu, Erdem Arcan, Hamiyet Göksu, Fatih Tekin, Hüseyin Erol ve Sefa Sözer ile birlikte altı kişiden oluşuyor. Ayrıca Selim Yıldız’da il ile ilçeler arasında ki koordinasyonu sağlayacak.

BİZ KÖYLERDE ZAYIFIZ

Koordinasyon kurulunu basına tanıttıktan sonra açıklana yapan Başkan Sarıbay, “ “Her türlü seçim çalışmalarında başarılı olmuş kendini kanıtlamış arkadaşlarımızı seçtik. Bunlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Referanduma gittiğimiz bugünlerde bu arkadaşlarımızdan beklentimiz öncelikle referandum çalışmalarında bir yol gösterecekler. Ekip olarak sahada olacaklar. Belli noktalara ve belli kişilere giderek ‘hayır’ çalışması yapacaklar. Koordineli çalışmamız gereken yerler köyler. Köylerde zayıfız 2 ay içinde 50 köyde iki sefer yapmalıyız. Arkadaşlarımıza sonsuz derecede güveniyorum. Hayırlar getirsin diliyorum” diye konuştu.

YENİ BİNA 8 MART’TA AÇILABİLİR

Koordinasyon kurulu sayısının artabileceğini de söyleyen Sarıbay, “6’sının da burada olmasına gerek yok. Sayı artabilir her şey olabilir. Ekip esnek belki içine muhtar bile alabiliriz. Ayrıca İlçe koordinasyon kurulları da kuruldu. Bu arkadaşlarımız onlarla da irtibat halinde olacak. Bu irtibatı Selim Yıldız yapacak” dedi. “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu miting için ilimize gelecek mi?” sorusunu yanıtlayan Sarıbay, “Şu anda genel başkanımızın referandum için Kocaeli’de bir mitingi söz konusu değil ama yeni bina açılışımıza davet edeceğiz. Yeni binayı 28 Şubat’a kadar açamazsak. 8 Mart dünya kadınlar günüde açmayı planlıyoruz. Genel Başkanımızı açılışa davet edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN