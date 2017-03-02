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CHP’de Sarıbay, çarşı esnaflarıyla

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CHP’de Sarıbay, çarşı esnaflarıyla
CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, 16 Nisan’daki referandum çalışmaları kapsamında kent merkezinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İzmit Balık Pazarı ve Fethiye Caddesi üzerinde yer alan esnafı dolaşan Başkan Sarıbay’a, Referandum Koordinasyon Kurulu Üyesi Hüseyin Erol, İl Yönetiminden Bilgi Dehmen ve İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür eşlik etti. Başkan Sarıbay ziyaretlerin ardından partili Aynur Karasu’nun eşi Petrol Ofisi’nden emekli Halil Karasu ve Shell’den emekli Zeki Özgül’ün eşi Güler Özgül’ün cenaze törenlerine katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

İlk olarak İzmit İlçe Kadın Kolları tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda açılan Toprağın Kadınları Hayır Kermesi’ni ziyaret eden Cengiz Sarıbay, bu referandum çalışmalarından kadınların üstlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirtti.

ESNAFIN SORUNU ÇOK

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Fethiye Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret etti. Neden hayır denmesi gerektiği konusunda bilgi veren CHP İl Başkanı Sarıbay, “Yanlış politikalar sonucu ülke ekonomisi yerle bir olmuş durumda. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler oldukça zor durumda ve pek çok iş yeri kapanmak üzere. Artık buna bir son vermek gerekiyor. Bu yanlış politikalara son vermek ve çocuklarımızın geleceği için Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılması gerekiyor.” dedi.

BALIK PAZARI ESNAFINI DİNLEDİ

“Hayır’da Hayır Vardır” sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında Başkan Sarıbay, ziyaret ettiği İzmit Balık Pazarı esnafıyla sohbet etti. Balıkçılar, SGK’ya devredilen yerleriyle ilgili durumun belirsizliğini koruduğunu, gelecekleriyle ilgili kaygı duyduklarını aktardılar.

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Sorunları dinleyen Başkan Sarıbay, konuyla ilgili olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Ardından Balık Pazarı esnafının kurduğu sofraya konuk olan Sarıbay, ikram edilen balık-ekmeği geri çevirmedi, karnını doyurdu.

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