CHP'de son iki mahalle kaldı

Köylerdeki seçimi tamamlanan örgütte son iki mahalle delege seçimi kaldı. Buna göre 8 Ekim Pazar günü Şirintepe ve Orhan Mahalleri sandık başına geçerek delege seçecek.

2 SAAT SÜRECEK

Şirintepe ve Orhan Mahallesi seçimleri, mahallelerde gerçekleşecek. İki mahallede de seçim 13.00'te başlayacak ve 15.00'te son bulacak. Orhan Mahallesi 6 delege ve 21 ön seçim delegesi, Şirintepe Mahallesi'nde ise 11 delege ve 45 ön seçim delegesi seçilecek.

Çiğdem ARMAĞAN

