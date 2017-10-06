CHP'de son iki mahalle kaldı
CHP İzmit İlçe örgütü ilçe kongresinin ilk ayağı olan mahalle delegelerinde sona yaklaştı.
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Köylerdeki seçimi tamamlanan örgütte son iki mahalle delege seçimi kaldı. Buna göre 8 Ekim Pazar günü Şirintepe ve Orhan Mahalleri sandık başına geçerek delege seçecek.
2 SAAT SÜRECEK
Şirintepe ve Orhan Mahallesi seçimleri, mahallelerde gerçekleşecek. İki mahallede de seçim 13.00'te başlayacak ve 15.00'te son bulacak. Orhan Mahallesi 6 delege ve 21 ön seçim delegesi, Şirintepe Mahallesi'nde ise 11 delege ve 45 ön seçim delegesi seçilecek.
Çiğdem ARMAĞAN
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