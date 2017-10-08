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CHP’de son iki mahallenin seçimi 

CHP’de son iki mahallenin seçimi 

CHP’nin İzmit İlçe örgütünde kongre ve ön seçim delegelerinin belirlendiği seçimler, bugün iki mahallede yapılacak seçimlerle tamamlanıyor.

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Bugün 13.00-15.00 saatleri arasında Orhan Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi’nde sandık kurulacak. Orhan’da 6 kongre, 21 ön seçim delegesi, Şirintepe’de 11 kongre, 45 ön seçim delegesi seçilecek.
 

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