CHP’de son iki mahallenin seçimi
CHP’nin İzmit İlçe örgütünde kongre ve ön seçim delegelerinin belirlendiği seçimler, bugün iki mahallede yapılacak seçimlerle tamamlanıyor.
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Bugün 13.00-15.00 saatleri arasında Orhan Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi’nde sandık kurulacak. Orhan’da 6 kongre, 21 ön seçim delegesi, Şirintepe’de 11 kongre, 45 ön seçim delegesi seçilecek.
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