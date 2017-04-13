CHP'de Uysal yerine Taşdemir

CHP’nin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Grup Başkan Vekilli değişikliği yapıldı.

CHP Grup Başkan Vekili Dr. Uysal, bu görevini Engin Taşdemir’e devretti. Uysal görevini bırakmasını değişim olarak değerlendirdi. Faaliyet raporu üzerinde son olarak CHP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili olarak açıklama yapan Dr.Erhan Uysal, “ 2015 yılına 1.298.667.173 TL tutarındaki harcamaların 2016 yılında 1.454.439.778 TL’ye gelmiş olmasından dolayı güzel faaliyetler yapıldığını hissediyoruz. Tabii ki harcamanın fazla olması iyi şeyler olduğunun tek işareti olamaz. Önceki yıllardaki önsöz de yer aldığı gibi Kocaeli öncü projelerinizle örnek olmaya devam ettiğini belirtmektesiniz. Sizinle aynı görüş de olabilmeyi çok isterdim.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Hollanda’nın Amsterdam Belediyesi ile kardeş şehir olduğunu belirten Uysal, kardeş şehir iptal isteminin talep edilmemiş olmasını büyük bir takdir ile karşıladığını söyledi. Tramvay Projesi’nin 2017’de belirtilen sürede tamamlanmamasına rağmen son zamanlarda artık denemelerinde yapıldığını görmekte olduklarını belirten CHP Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uysal, şunları söyledi: “Sanırım, halkımız tramvay hizmetinden bu yıl içinde faydalanacaktır. İzaydaş Çöp Fabrikası’nda gerekli kamulaştırmalar yapılarak koruma alanı büyütülmüş olmakla birlikte henüz ana projeye geçilememiştir. Konservatuar kapasitesinde oluşan düşmenin, umarım teknik imkansızlıktan kaynaklandığını düşünürüz. Eğer önümüzdeki yıllarda bu azalma devam ederse konservatuara gereken önem verilmemektedir diye düşüneceğiz. Bir önceki yıla göre artan gider harcamasına rağmen bu şehrin daha iyi projelere ihtiyacı olduğunu düşünmekte olduğumuzdan CHP grubu olarak faaliyet raporuna olumsuz oy vereceğiz.”

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