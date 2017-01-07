CHP’de vekil Başkan

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yılbaşı tatili için gittiği Almanya’dan bugün dönecek.

İl Başkanlığı’na vekâlet eden Harun Yıldızlı, ilçe başkanları ile önceki gün bir araya geldi. CHP Kocaeli örgütünün anayasa referandumu çalışmalarına yönelik görüşleri belirlendi. İl Başkanı Sarıbay, Kocaeli örgütünün görüşlerini bugün Ankara’da Genel Merkez’e sunacak.

Örgüt toplantısı öncesi güncel konularla ilgili basın açıklaması yapan CHP İl Başkan Vekili Yıldızlı, İzmir’de yaşanan terör saldırısını şahsım ve CHP örgütü olarak şiddetle kınadıklarını belirtti, terör olaylarının içlerini acıttığını söyledi. Anayasa tartışmaları ile ilgili değerlendirme yapan Yıldızlı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin en kritik günlerini yaşadığını belirtti, “Halkımızın gündeminde olmadığı halde mevcut iktidar, bölünme ve ortaçağ diktatörlüğü ile sonuçlanacak anayasa tartışmaları dayatmaktadır.” dedi. AK Parti ve MHP’nin ortaklığıyla meclise getirilen Başkanlık Sistemi, iktidarın mutlaklaşmasına ve yozlaşmasına zemin hazırlayan bir öneri olduğunu iddia eden CHP İl Başkan Vekili Yıldızlı, şöyle konuştu: “Bu sistem neredeyse bir asırdır var olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bir tek adam rejimine dönüştürecek ve ülkeyi benzer sistemlerin uygulandığı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin kaosuna götürecektir. Böyle bir sistemin zulüm ve baskı ile özgürlükleri ortadan kaldırması, muhalif olan her kesimi ezmesi, ifade özgürlüğünü yok etmesi ‘çoğulcu’ bir demokrasi yerine çoğunlukçu bir yapı kurması, parlamenter rejimi tek adam-tek parti yönetimine dönüştürmesi kaçınılmazdır. Atatürk devrimlerine sahip çıkmaktan başka çıkış yolu yoktur. Tam bağımsız, özgür, çağdaş ve demokratik sosyal hukuk devleti kimliğine sahip bir Türkiye’yi kendi ellerimizle ve demokratik mücadele bilincimizle yaratmak yurttaşlık borcumuzdur.”

Yıldızlı, yeni il binasında mobilyalar ile kapı ve pencerelerinin takılmaya başlanacağını yaklaşık 1 ay sonra hizmete açılacağını söyledi. Bu arada Cengiz Sarıbay’ın Başkanlığı’ndaki İlçe Başkanları toplantısının 9 Ocak Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

