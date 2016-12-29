CHP’den Başkanlığa Hayır Kampanyası

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya haftalık değerlendirme toplantısını Otel Altınnal’da yaptı.

Küçükkaya önümüzdeki hafta CHP kadroları olarak “Başkanlığa Hayır” kampanyası başlatacaklarını söyledi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya açıklamasına şöyle devam etti:

-“Güvenlik kaygıları için oluşturulan OHAL’ in, güvenliği sağlamaktan öte muhalefet cadı avına döndüğü bir süreçten geçiyoruz. OHAL uygulamalarının hükümet tarafından gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu hafta meclis komisyonunda ülkemizin Cumhuriyet’i için önemli konu yani başkanlık sistemi tartışılıyor. Gelen haberlerde AKP’de yaşam korkusu sarmış milletvekillerinin yedek milletvekilliği konusunda geri adım attığı, 360 imza ile meclise sunulan yedek milletvekilliği tasarısının 3 vekilin imzası ile geri çekildiği demokrasi oyunuyla karşı karşıyayız. AKP ve MHP’nin genel merkezlerinin bastırmasına rağmen, basının ve Cumhurbaşkanı’nın bastırmasına rağmen, gezici araştırma şirketinin yaptığı anketle başkanlık sistemine hayır yüzde 54 seviyesinde çıktı. Milletimiz bu süreci tam anlamıyla idrak etmeden bu konu ile ilgili hayır düşüncesinde olması demokrasiye, parlamenter sistemine bağlılığın ifadesi.

HAYIR RAKAMINI YÜKSELTECEĞİZ

Eminim CHP milletvekilleri kadrolarının memleketin krallık padişahlık tek adamlık rejimini istemeyen demokratik ve cumhuriyetçi kadrolarının sahibi vatandaşlarla görüştüğünde Hayır rakamı daha da yükseklere çıkacak. Önümüzdeki haftadan itibaren, parti dinamikleri ile sonra CHP’nin diğer kadroları ile birlikte referandum netleşmeden, milletvekillerinin alacağı karar beklenmeden hayır ile vatandaşa anlatma ile ilgili çalışmalara başlayacağız. Genel merkez bazında ilçelerden bu konu ile bilgiler istendi. ‘Hayır’ kampanyasını başlatacağız. Son 1,5 aydır Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Örgütü Başkanı olarak birçok konuda iddialarda bulundum. Ama hem bu iddiaların sahiplerinden birebir dönüş alamadım hem de zaman zaman İl Başkanımızdan zaman zaman meclis üyelerinden herkesten söylediklerime dair cevap geldi. Bu benim açımdan mutluluk verici. Son bir aydır İzmit Belediyesi ile ilgili de birkaç iddiada bulunuyoruz. Bunlardan en önemlisi Belediye kadrolarında hem belediyeden maaş alıp hem de Belediye şirketlerinden huzur hakkı alıyor musunuz almıyor musunuz? diye bir soru sordum. Bu konuda süt dökmüş kedi olan arkadaşlar bir İsmet Paşa konusunda maşallah hepsinin çenesi açıldı.

PARKIN YERİNİ ÖĞRETTİK

13 senedir İsmet Paşa Parkı’nın yerini dahi bilmeyen arkadaşlara en azından parkın yerini öğrettik. Büst bir marjinal renkle hareketli yapıldı. İsmet Paşa çok uzun zaman boyunca Türk siyasetine, Türk askeriyesine hizmet etmiş bir büyüğümüz. Birçok fotoğrafı var. Zaman zaman benzememiş diye eleştiriler alıyoruz zaman zaman da farklı olmuş gibi övgüler alıyoruz. Ama kamuoyunda bazen genelin dediğini dikkate almak gerekiyor. Oraya o büstü koyan, o inceliği gösteren kişiler o büstün yenilemesini de yaparlar. Kimse dert etmesin. Ama sanki bir muhalefet partisi örgütünün konusuymuş gibi iktidarın muhalefeti yaptığı icraattan dolayı eleştirmesi çok ilginçtir. Biz sürekli yaptığımız icraatlar ile eleştiriliyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz değil, vicdani yükümlülüğümüzdü. Eleştirilmek güzeldir. Biz yılbaşından sonraki hafta büstü değiştiririz. İsterlerse de yaza kadar parkı değiştiririz. İzmit Belediyesi’nin istediği başka yerler varsa Yahya Kaptan’a tuz attık. İsmet İnönü büstünü yeniledik. Yapamadıkları bir başka konu varsa bir telefon kadar yakınım. Hallederiz sıkıntı yok.

Ayşegül KALAYCI