CHP'den bin adet aşure

Aşure etkinliğine; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Muharrem ayı bir kutlama değil, yas tutma ayıdır. Bunun bilincinde olmak gerekir. Biz de il örgütü olarak vatandaşlarımıza aşuremizi dağıttık. İkramımızın kabul olmasını diliyoruz. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza sevgi ve saygımızı sunuyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI



