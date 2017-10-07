CHP'den bin adet aşure
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, Muharrem ayı nedeniyle Fethiye Caddesi’nde bin kişiye aşure dağıttı.
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Aşure etkinliğine; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Muharrem ayı bir kutlama değil, yas tutma ayıdır. Bunun bilincinde olmak gerekir. Biz de il örgütü olarak vatandaşlarımıza aşuremizi dağıttık. İkramımızın kabul olmasını diliyoruz. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza sevgi ve saygımızı sunuyoruz” dedi.
Ayşegül KALAYCI
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Etiketler : CHP, Kocaeli, aşure, Cengiz Sarıbay
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