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  3. CHP’den istifa etti, İyi Parti’ye gidiyor 
CHP’den istifa etti, İyi Parti’ye gidiyor 

CHP’den istifa etti, İyi Parti’ye gidiyor 

CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Selda Mican, CHP’den istifa ettiğini, İyi Parti’ye katılacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

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Mican, CHP’den ayrıldığı için üzgün olduğunu, ancak Meral Akşener liderliğinde ülkenin karanlık günlerden çıkacağına inandığını vurguladı. 
 

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