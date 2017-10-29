CHP’den istifa etti, İyi Parti’ye gidiyor
CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Selda Mican, CHP’den istifa ettiğini, İyi Parti’ye katılacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
A+A-
Mican, CHP’den ayrıldığı için üzgün olduğunu, ancak Meral Akşener liderliğinde ülkenin karanlık günlerden çıkacağına inandığını vurguladı.
Bu haber toplam 353 defa okunmuştur
Etiketler : CHP, istifa, Meral Akşener, Selda Mican, İyi Parti
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.