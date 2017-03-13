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CHP’den müftü ziyareti

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CHP’den müftü ziyareti
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, bugün il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan’ı ziyaret etti.

MÜFTÜ: GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ

  CHP İl Başkanı Sarıbay, parti olarak camiler, okullar ve kışlalardan siyaseti uzak tutmayı prensip edindiklerini belirtti, “İlimizde bu konuda bir sıkıntı yok. Camilerde din adamları siyasete girmeme konusunda hassas davranıyorlar. Bu nedenle size teşekkür ederiz” dedi. Müftü Doğan da, “Seçimler, referandumlar gelir geçer. Önemli olan birlik, beraberliğimizdir. Biz, olabildiğince siyaseti camilere sokmamaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz” diye karşılık verdi.

Çiğdem ARMAĞAN

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