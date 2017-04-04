CHP'li Ersin Albayrak açıkladı: Bıraktım

İzmit Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısı bugün Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı. Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 20 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı. Meclis toplantısında, Denetim Komisyonunun 2016 yılına ait rapor sunumu yapıldı; 2016 yılı mali yılı faaliyet raporu görüşüldü.
ALBAYRAK: BIRAKTIM
CHP'li Ersin Albayrak denetim komisyonuna muhalefet şerhi koyduklarını belirtip, İzmit Belediye Meclisi CHP Grup Başkan vekilliğinden ayrıldığını açıkladı. Albayrak bundan sonra görevi CHP'li meclis üyesi Veli Beyaztaş'ın yapacağını söyledi.
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