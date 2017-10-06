CHP'li eski başkan Güngör yaşamını yitirdi! Acı detaylar

SAĞLIK EKİPLERİNİ KENDİSİ ARADI

Körfez Mimarsinan Mahallesi'nde ikamet eden bir dönem CHP Körfez İlçe Başkanlığı yapan 71 yaşındaki Turgut Güngör, evinde yalnızken kalp krizi geçirdiğini anladı ve sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Güngör yaptığı telefon konuşmasının ardından daha da fenalaşarak yaşamını yitirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Güngör'ün öldüğünü belirledi.

1 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

2 çocuk babası Güngör'ün 1 ay önce de eşini kaybettiği öğrenildi. Güngör'ün cenazesi Körfez Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nde bugün kılınacak ikindi namazının ardından eşinin yanına defnedilecek.