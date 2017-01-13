CHP’li gençlerden Kaplan’a destek

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Gençlik Örgütü, geçtiğimiz günlerde TBMM’de darp edilen Fatma Kaplan Hürriyet’e destek olmak için İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, CHP’li gençler, bazı STK temsilcileri ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

“Dün akşam ülkemizin rejiminin değiştirilmesinin, anayasa düzenlemesinin ve başkanlık görüşmelerinin yapıldığı Gazi Meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kocaeli’nin milletvekili, gençlerin ablası Fatma Kaplan Hürriyet’e maganda milletvekilleri saldırarak darp etmiş ve telefonunu elinden alarak gasp etmişlerdir. İşlerine gelince Gazi Meclisimizin şerefini kirletmekte ve işlerine geldiği gibi davranmaktadırlar. Anayasaya ve Meclisimizin şerefini kirletmekte ve işlerine geldiği gibi davranmaktadırlar. Anayasaya ve meclis iç tüzüğünü uyacaklarına dair yemin eden ancak akıllarını kiraya verdikleri için, yeminlerini bozup, büyük bir gaflet, delalet hatta hıyanet içine düşmüşlerdir. Bu ayıp ve utanç, milleti temsil etsin diye oy veren halkımıza da yapılan bir saldırıdır. İktidar milletvekilleri kadınlara karşı yapılan zorbalığa, kadın cinayetlerine, tecavüzlerine karşı alamadığı önlemi dün mecliste de alamamış ve birçok erkekten daha çok kadın olan vekilimize utanç dolu görüntülerle sözlü ve fiziki baskılarla susturmaya çalışmışlardır.”

BÖLÜNME ANAYASASINI ANLATACAĞIZ

Murat Erinç, şöyle devam etti: “Ne iktidarınız, ne sarayınız, ne de maganda vekilleriniz bizleri, Mustafa Kemalleri, Cumhuriyet sevdalılarını asla ve asla susturamazlar, durduramazlar. Bu saatten sonra vekillerimiz mecliste, bizler sokaklarda halkımıza, ülkemizin bölünme anayasasını anlatarak mücadele edeceğiz. Zorbalığa, başkanlığa, yeni anayasaya, diktaya ve teröre karşı gençlerimizle, kadınlarımızla, halkımızla, tüm gücümüzle karşı çıkacağız, direneceğiz. Yere batsın sarayınız, yere batsın başkanlığınız, yere batsın anayasanız!”

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sandılar ki susarız bizde. Korkunun kabuğuna çekiliriz sandılar. Susmuyoruz. Ne demokrasiden vazgeçtik, ne özgürlükten ne de düşünmekten vazgeçeriz. Dostlarımızı asla hainlerden seçmedik. Savaş gömleğini giydirmedik gençlerin üzerine. Onlara en çok barışın yakıştığını unutmadık. Ördükleri onca duvara rağmen ışığın orada olduğunu bildik. İşte yine söylüyoruz; Ne kadar karartsanız da yeryüzünü, gökyüzünün aydınlığıyız biz. Işığın ta kendisiyiz. Bizler bu vatan için kanını feda edenlerin, Mustafa Kemallerin çocuklarıyız ve bizler İstiklal ve Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak insanlarız.”

Ayşegül Kalaycı