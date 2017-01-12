CHP’li Hürriyet’in yanında

CHP Kocaeli İl Örgütü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine il binası önünde toplanan parti üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri TBMM’de darp edilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e sahip çıktı

İl binasında açıklama yapan CHP İl Başkanı Av. M. Cengiz Sarıbay, “Hayır” için seferberlik ilan ettiklerini de açıkladı.

Konuşma sırasında OHAL uyarınca böyle bir açıklamanın yapılmasının yasak olduğu polislerce de hatırlatılan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine vurgu yaptı. Sarıbay, şunları söyledi:

“- Demokrasinin temeli, ‘gizli oy ilkesi’ açık açık ihlal ediliyor. Halk için Anayasa yaptıklarını söyleyen o Anayasa değişikliği ile ilgili görüşmeleri halktan kaçırmaya çalışıyor. Kapalı oylamada ‘açık açık oyunlar’ oynanıyor.

TBMM’de bizleri temsil eden milletvekillerimiz, siyaset ve ülke tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu durumu cep telefonlarıyla kaydedip, halka gerçekleri göstermeliydiler. Ki öyle de yaptılar. Doğru ve yerinde bir tavırdı. Otosansürün sınırsızca uygulandığı basına baskının had safhaya ulaştığı şu günlerde doğal olarak arkadaşlarımız sosyal medyanın gücünü kullanıp, bizlere gerçekleri göstermeye çalışıyorlar.

Suçüstü yapılmış herkes gibi bu durum karşısında AKP’liler telaşlı. Dün, Meclis Genel Kurulu’nda, Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinde 3. madde için gizli oylama yapılırken AKP'li Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gizli oylama ihlallerini cep telefonu ile çekmeye çalışan Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i darp etti, cep telefonunu da gasp etti. Her fırsatta ‘birlik ve beraberlik’ diyenlerin yaptıkları yanlışları göstermeye ve anlatmaya çalışanlara bu tahammülsüzlüğü kabul edilemez. Kadınla ilgili görüşlerini biliyor olsak da, eşitlik, özgürlük ifadelerinin kendilerinde yer bulmadığını bilsek de bu davranışları affedilir gibi değildir. Meclis’te bir kadın milletvekiline saldırabilecek kadar gözü dönmüş olanları şiddetle kınıyorum. AKP yönetimi ve Meclis, bu isimlerle ilgili gereğini yapmalıdır.”

Sarıbay, “AKP’liler ne yaparsa yapsın, CHP’liler olarak biz Türkiye’yi karanlığa sürükleyecek bu tek adam rejimine, çocuklarımızın geleceği için, halkımız için ‘hayır’ demeye devam edeceğiz. CHP Susarsa Türkiye Susar” diye konuştu.

Ayşegül Kalaycı