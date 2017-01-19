CHP’li kadınlar Gazeteciler Medya evini ziyaret etti

Kocaeli CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür ve partililer, Gazeteciler Cemiyeti Darıca Medya Evi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Pekyörür'e, Gebze Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit, Darıca Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çağlar ve diğer partililer eşlik etti. Pekyörür, burada yaptığı konuşmada, gazeteciliğin zor şartlarda yapıldığını ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin doğru haber vermek, tarafsız olmak ve yol gösterici olmak gibi sorumlulukları olan önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Pekyörür, toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, haberin derlenmesini ve yayılmasını sağlayan gazetecilerin, kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir göreve sahip olduğunu kaydetti.

Gazetecilerin özverili ve cesur yayınlarından dolayı teşekkür eden Pekyörür, "Gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm çalışan gazetecilerimizin bu özel gününü kutluyorum." diye konuştu.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Levent Altun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, cemiyetin çalışmalarını anlattı.