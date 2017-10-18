CHP’li kadınlardan yasaya ret standı

İlçe binası önü yürüyüş yolu üzerinde açılan stantta kadın kolları örgütü imza topladı. Stantta İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili İlknur Balcıgil ve partili kadınlar hazır bulundu. İl Başkanı Cengiz Sarıbay’da stanta gelerek imza attı.

3 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK

Stant tüm Türkiye genelinde ilçelerde 3 gün boyunca açık kalacak. Toplanan imzalar Cuma günü genel merkeze teslim edilecek. Konuyla ilgili konuşan İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili İlknur Balcıgil, “Bu yasa yetkisi anayasanın değişmez ilkelerinden ‘laiklik ilkesine’ aykırıdır. Bu yasanın geri çekilmemesi halinde toplumda kutuplaşmalar başlayacaktır. Denetimsiz imam nikahı toplum içinde meşrulaşacaktır” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN