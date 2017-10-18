CHP’li kadınlardan yasaya ret standı
CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Örgütü 'Müftülüğün Nikah Kıyma' yasa tasarısı reddi için bugün imza standı açtı
A+A-
İlçe binası önü yürüyüş yolu üzerinde açılan stantta kadın kolları örgütü imza topladı. Stantta İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili İlknur Balcıgil ve partili kadınlar hazır bulundu. İl Başkanı Cengiz Sarıbay’da stanta gelerek imza attı.
3 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK
Stant tüm Türkiye genelinde ilçelerde 3 gün boyunca açık kalacak. Toplanan imzalar Cuma günü genel merkeze teslim edilecek. Konuyla ilgili konuşan İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili İlknur Balcıgil, “Bu yasa yetkisi anayasanın değişmez ilkelerinden ‘laiklik ilkesine’ aykırıdır. Bu yasanın geri çekilmemesi halinde toplumda kutuplaşmalar başlayacaktır. Denetimsiz imam nikahı toplum içinde meşrulaşacaktır” diye konuştu.
Çiğdem ARMAĞAN
Bu haber toplam 72 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.