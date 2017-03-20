CHP’li kadınlar,Trabzon Derneği kadınlarına konuk

Kocaeli Trabzonlular Derneği kadın kolları yönetimi, CHP Kadın kolları’nda bir heyeti ağırladı. Yahya Kaptan Lukka Cafe’de gerçekleyen buluşmada, ağırlıklı olarak kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konusu ele alındı.

SOHBET ETTİLER

Kocaeli Trabzonlular Derneği kadın kollarından Neşe Köse, Semahat Gümüş, Sevda Kum, Sinem Çolak, Nihan Turan, Eda Kolaylı, Sema Sarı, Reyhan Fındık, Emine Kodan, Müteber Usta, Sanire Çirit, Vildan Taştan, Nurgül Altuntaş, Özge Erkan gelen CHP heyetini ağırladı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, CHP İl yöneticisi Hamiyet Göksu ile beraber Burcu Yazıcı, Ümran Esen, Şule Şanlı, Aslı Kavas, Nuray Birinci, Özlem Çalık, Nimet Kocadöl, Nurten Düzgün, Emine Keser’den oluşan heyet, Trabzonlular Derneği’nde keyifli bir sohbet ortamı buldu. Kadınların sohbetinde ağırlıklı olarak kadın hakları, kadına yönelik şiddet ele alındı. Diğer sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç ziyaret ve eksikleri görüşüldü. Kadınlar olarak daha tekrar bir araya gelmenin sözü verildi.

Kerim YAVUZ