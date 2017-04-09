CHP’li meclis üyesi “EVET” diyecek

Dilovası Belediyesi CHP’li meclis üyesi Ferdi Erdoğan, CHP'yi çok sarsacak bir açıklama yaparak, 16 Nisan’da yapılacak referandumda “EVET” diyeceğini açıkladı.

Dilovası Belediyesi CHP meclis üyesi ve Erdoğanlar Petrol ve Asist özel Güvenlik Hizmetlerinin sahiplerinden Ferdi Erdoğan’dan gündemi sarsacak açıklamalar.

KOALİSYONLARA SON DEMELİYİZ

CHP’li meclis üyesi Ferdi Erdoğan, Milli Hakimiyet'e yaptığı açıklamada 16 Nisan’da tereddütsüz bir şekilde “Evet” oyu kullanacağını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklama da Yaklaşık 10 yıldır siyasetin içerisindeyim. Siyasetle uğraştığım dönem olsun ve öncesi olsun her zaman idealim büyük ve güçlü Türkiye olmuştur. Koalisyonların olmadığı güçlü iktidarların olduğu bir hükümet sistemidir. Bu sistem 16 Nisan’da yapılacak referandumla pekişmiş olacaktır.”dedi.

GÜÇLÜ İKTİDAR ÜLKEYİ KALKINDIRIR

Yeni anayasaya “Evet” denilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Bu anayasal değişimin tek adam anayasası gibi bir söylemin yapılması bana göre yanlıştır. Bu sistemle Türkiye ve iktidarlar daha güçlü olacaktır. Ülkenin kalkınması da bu güçlü iktidarlarla birlikte devam edecektir. Geçmişe doğru baktığımızda hep tek başına iktidar olmuş hükümetler çok daha başarılı olmuş ve ülkemiz ilerlemiştir. Geçmişte ülkemizin koalisyonlarla neler yaşadıkları da unutulmamalıdır. Artık bu ülkenin geri adım atacak hali yoktur. Bundan sonra hep daha ileri gitmemiz gerekiyor. Kısır iktidar çekişmelerinin, ayak oyunlarının olduğu, Milletvekili satın alınarak hükümetlerin kurulduğu, aslanın kediye boğdurulduğu, iktidar çekişmelerinden dolayı Ülkemizin seksen sente muhtaç olduğu, hükümet kurma kabiliyeti olmasına rağmen, dayatma ve baskılarla azınlık hükümetlerinin kurdurulduğu günleri unutmadık.

BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN "EVET" DİYORUM

Büyük Türkiye hedeflerine emin adımlarla giden ülkemizi frenletmek için içeride ve dışarıda oynanmak isteyen fitneye ve oyunlara dur demek için bu referandumun önemli olduğunu düşünüyorum ayrıca büyük güçlü Türkiye’yi istemeyenlerin, koalisyon dönemlerinin tekrar geri gelmesini arzuladıklarını görüyoruz.

BU BİR ÜLKE MESELESİDİR

Cumhuriyetin 100. Yılında küresel bir güç olabilmesi için hayati bir değer taşıyan bu referandumda “Evet” oyu vererek desteklemek istiyorum. Son dönemde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları yaşayarak görüyoruz. 16 Nisan referandumu bana göre ne AK Parti ne CHP ne MHP nede HDP meselesidir. Bu bir Türkiye meselesidir. Ülkemizin geleceğinin meselesidir.

BİR DAHA AYNI ŞANSIMIZ OLMAYABİLİR

Bu referandum ayrıca 1982 darbe anayasasının değişmesinde ki atılan ilk ama en büyük adım olduğuna inanıyorum ve daha sonra ki değişiklerle de tamamen bu statükocu ve baskıcı anayasanın değişeceğine de inancım tamdır. Eğer bu süreçte bu anayasanın değişmesine hayır dersek bir daha böyle bir şansımız olmayabilir . 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında askeri yönetimi emriyle Danışma Meclisi tarafından hazırlanıp 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan darbeci zihniyet’ in anayasasının beni temsil etmediğine inandığım için “Evet” diyeceğim.

CUMHURBAŞKANINA GÜVENİYORUM

Bu anayasal değişim ile birlikte ekonomik ve sosyal istikrarın kesintisiz devamı için, mevcut anayasada ki profilin aksine tek adamlığı ortadan kaldırabilecek, devlet başkanı ve yürütmesini hesap verebilecek bir profile dönüştürerek devletin millet nezdinde denetlenebilir kılmak için “Evet” demeliyiz. Eğer ki halkın seçtiği Başbakan'a güveniyor sak Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanına güvenmemiz gerektiğini düşünerek “Evet” diyorum. Cumhurbaşkanı, devletin başıysa, orduların başkomutanıysa ve halk tarafından seçilecekse, O Cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmesinden daha doğal ne olabilir. Seçimle iş başına gelecek Cumhurbaşkanı’nın, bugüne kadar olduğu gibi başbakanlarla didişmek yerine, icranın başı olmasının mantıklı ve daha güvenilir olduğuna inanıyorum .”dedi.